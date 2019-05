El Bronx tendrá una fiesta de tres días con la música de Machito

El Hostos Center for the Arts & Culture inaugurará la retrospectiva ‘Machito: the Impact of the Afro-Cubans at 80’ para celebrar el legado del cantante y director de orquesta cubano Francisco ‘Machito’ Grillo

Un festival en El Bronx hará retumbar durante tres días la música del cantante y director de orquesta Francisco ‘Machito’ Grillo.

Se trata de la retrospectiva Machito & the Impact of the Afro-Cubans at 80, en la que el Hostos Center for the Arts & Culture rendirá tributo al legado del artista y repasará la trayectoria de Afro Cubans, la orquesta creada por Machito, que cumple cuatro décadas.

Mario Grillo, hijo de Machito y quien junto al bajista y compositor Carlos Henríquez y el autor e historiador musical, Joe Conzo sénior tiene a su cargo la dirección artística de la retrospectiva, habla de la propuesta del festival que abarca 10 eventos en su gran mayoría gratuitos, que se llevará a cado desde hoy jueves 2 hasta el sábado 4.

“Estamos muy emocionados con esta celebración. El público podrá explorar muchos aspectos de la vida de mi papá y deleitarse con su música porque voy a tocar junto a su orquesta una selección de los temas que él disfrutaba interpretar. Es un evento que no solo está dirigido a los conocedores de su música, sino también a nuevas generaciones. La emoción es doble porque mi papá vivió mucho tiempo aquí en El Bronx y no hay mejor lugar para este tributo”, agrega.

Grillo, miembro de una familia de cinco hijos, de madre puertorriqueña y quien desde muy temprana edad acompañó a su padre en el escenario, recuerda a Machito (1908-1984) como un artista consagrado que junto a su tío, el reputado multiinstrumentista y compositor Mario Bauza, quien fuera director musical de Afro Cubans, generó una revolución musical.

“Bauza y mi papá fueron pioneros, crearon un estilo y una orquesta para toda la vida. El repertorio es inmenso e invaluable, tenemos música para tocar no solo tres días sino tres meses sin repetir porque mi papá era un artista disciplinado y perfeccionista, que grabó alrededor de 100 discos y realizó 1,200 arreglos. Como padre era amoroso y simplemente no sabía decir que no, nos complacía y nos consentía todo el tiempo”, comenta sobre el artista que realizó colaboraciones con icónicas figuras del jazz como Dizzy Gillespie y Charlie Parker.

Por su lado, Mario Conzo sénior, coautor de libro ‘Mambo diablo: mi viaje con Tito Puente’, junto a David Pérez y quien participará en múltiples actividades dentro de la agenda del festival, habla de Machito en el plano personal y del aspecto que más llamo su atención del artista.

“Machito era excepcional. Junto a Mario Bauza logró fundir magistralmente los ritmos cubanos con el jazz, colocando la música antillana sobre un formato de orquesta de jazz americano para crear un ritmo único que trascendió fronteras. En lo personal, puedo decir que era un hombre humilde, un gran ser humano, un caballero”, agrega Conzo, quien tiene en camino un nuevo libro enfocado en la trayectoria de Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez.

El autor adelanta que la agenda de la retrospectiva Machito & the Impact of the Afro-Cubans at 80’ incluye paneles, talleres, conciertos, la proyección de la cinta ‘Machito: A Latin Jazz Legacy’, una exhibición y la oportunidad de ver material poco conocido del artista.

“Esta noche estaré presentando grabaciones exclusivas y conversando sobre la vida de Machito. También extiendo la invitación para mañana, para realizar un recorrido por la exhibición: ‘Machito and Mario: The Roots of Afro-Cuban Jazz’. El festival completo es maravilloso, es una oportunidad única de conocer más de la vida de este gran artista”, concluye.

El percusionista y compositor Bobby Sanabria se sumará a esta fiesta junto a su agrupación Ascensión con un concierto el sábado 4. Ese mismo día para el cierre del festival, en el campus de Hostos Community College, Mario Grillo dirigirá la orquesta de su padre, que tendrá como vocalista invitado a Herman Olivera.

En detalle

Qué: la retrospectiva Machito & the Impact of the Afro-Cubans at 80

Cuándo: desde hoy jueves 2 hasta el sábado 4 de mayo.

Dónde: Hostos Community College, 450 Grand Concourse, 149th Street, El Bronx

Información y entradas: http://www.hostos.cuny.edu/culturearts/events/Year2019/May