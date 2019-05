Migbelis Castellanos habla de su relación con Casper Smart, el ex de Jennifer López

La belleza latina de Univision explica cómo le gustan los hombres

Migbelis Castellanos, Nuestra Belleza Latina 2018, le confesó a Univision qué es lo que no quiere en una pareja.

“No quiero una pareja chiquita, más bajita que yo”, dijo entre risas Migbelis Castellanos, la nueva cara de UniMás. “Es que yo soy muy alta, y es que a mi me gustan los hombres mucho más altos que yo“, recalcó sonriente la joven modelo y conductora de televisión.

Sobre su pasado amoroso y el físico de sus parejas, solo pudo decir que nunca ha tenido un novio bajito. Y sobre Casper Smart solo ha podido decir: “No, no, no, él es mi amigo“. Y también aclaró que solo son amigos y sin derecho a roce. Pero ante las confesiones no pudo evitar sentir calor, sudar y reírse en todo momento. ¿Será que oculta algo?

Mira aquí la declaración completa de Migbelis Castellanos.

