Belleza Latina: Migbelis Castellanos y sus tremendas curvas detrás de un top blanco y su traje a rayas

Con 23 años esta joven modelo se ha convertido en una de las bellezas más carismáticas de las pantallas de Univision y ahora, según parece, también de Despierta América

Migbelis Castellanos es Nuestra Belleza Latina 2018, además de ser el nuevo rostro joven de la cadena Univision. Desde que la joven se uniera a la fila de talentos de la cadena ha conquistado al público televidente gracias a su belleza y sencillez.

Sin embargo también es cierto que en la actualidad parece estar decidida a tener una figura más estilizada y ahora se puede apreciar gracias al traje de rayas con el que posó en Instagram, y por el pequeño top blanco que a penas logra contener sus curvas.

La modelo escribió en Instagram que este día se visitó así por una ocasión especial: “La ocasión de hoy ameritaba que me pusiera bonita para contarles en donde me podrán ver en pantalla 📺 todos los días 🥳 . El peinado con todo y fuegos artificiales me lo hizo”. Y es que parece que la joven se integra a Despierta América.

