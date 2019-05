Galería de robocallers, delincuentes que hacen llamadas automáticas

La Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones presentan acciones contra los infractores de llamadas automáticas y los infractores de Do Not Call en los tribunales civiles, a menudo con la ayuda de las autoridades estatales. Desde 2003, las agencias han ganado más de $1.5 mil millones en multas y restituciones.

Pero solo una pequeña fracción del dinero se ha recuperado, dice Maureen Mahoney, analista de políticas de Consumer Reports, porque los culpables son difíciles de rastrear o se gastan las ganancias.

Estas son algunas de las capturas recientes de la FTC y la FCC.

Spoofer Malicioso: Adrian Abramovich

El terreno de juego: el vendedor por teléfono promocionó ofertas de viajes que son de marcas nacionales, como Marriott y TripAdvisor, solo para dirigir a los consumidores a centros de llamadas que intentan vender paquetes de tiempo compartido en México, según la FCC.

El alcance de la intriga: La FCC descubrió que la compañía falsificó más de 96 millones de llamadas automáticas en solo 3 meses. Una compañía de avisos médicos informó que los “robocallers” estaban interrumpiendo su servicio, según la FCC.

La sentencia: La FCC impuso una multa de $120 millones en 2018.

Estafadores de tarjetas de crédito: All Us Marketing

El terreno de juego: una red de empresas e individuos, que anteriormente operaba bajo el nombre de Payless Solutions, realizó llamadas ilegales de un programa prometiendo reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

El alcance de la intriga: los 18 demandados llamaron a miles de consumidores, incluidos muchos adultos mayores, prometiendo que ahorrarían al menos $2,500 en pagos de intereses de tarjetas de crédito con el programa de reducción de tasas de interés. Los consumidores pagaron entre $300 y $4,999 por adelantado pero no recibieron reducciones en las tarifas, según la FTC y el fiscal general del estado de Florida.

La sentencia: En 2017, un tribunal impuso una sentencia de $4.9 millones a los 12 acusados presuntamente responsables de la estafa. Se impusieron sentencias menores a otros 3 acusados. Para la mayoría, la sentencia se suspendió total o parcialmente debido a la incapacidad de pago.

“Robocaller” implacable: Justin Ramsey

El terreno de juego: lideró compañías que lanzaron millones de llamadas telefónicas, a menudo a consumidores en el Do Not Call Registry (DNC, registro de no llamar), según la FTC, ofreciendo sistemas de seguridad para el hogar y otros productos.

El alcance de la intriga: a pesar de una investigación por parte de la FTC, supuestamente continuó el telemercadeo ilegal a través de una nueva agencia, haciendo más de 800,000 llamadas a números DNC.

La sentencia: Se le ordenó pagar $2.2 millones en 2017 a la FTC, suspendido después del pago de $65,000, debido a la imposibilidad de pagar. Se le prohibió realizar llamadas telefónicas, así como llamar y vender listas de números DNC.

Telemarketer de Seguros: Philip Roesel

El terreno de juego: comercializó seguros de salud supuestamente dirigidos a consumidores vulnerables, incluidos los adultos mayores, los enfermos y las personas de bajos ingresos, según la FCC.

El alcance de la intriga: mediante el uso de números de identificación de llamadas falsificados, la FCC encontró que la compañía realizó más de 21.5 millones de llamadas telefónicas automáticas en 3 meses, con un promedio de 200,000 por día.

La sentencia: en 2018, la FCC impuso una pérdida de $82 millones a Roesel y su compañía.

Intrigas en California: Aaron Michael Jones

El terreno de juego: una operación de 9 personas en California liderada por Jones realizó miles de millones de llamadas ilegales, que ofrecían garantías automáticas extendidas o servicios de optimización de motores de búsqueda, según la FTC. La operación también generó clientes potenciales para otras compañías que venden esos bienes y servicios, entre otros.

El alcance de la intriga: La operación llamó a los números de teléfono, incluidos aquellos en el registro DNC, a una tasa de más de 100 millones por año.

La sentencia: a Jones se le ordenó pagar $2.7 millones a la FTC. A él y a los otros acusados se les prohibió las actividades de telemarketing abusivas y por robo; se impusieron multas por un total de $9.9 millones, con solo $510,000 pagados se suspendió el resto debido a la imposibilidad de pagar.

Robocall Ringleader: Kevin Guice

El terreno de juego: Dirigía 2 compañías de telemercadeo y 11 compañías fantasmas de un centro de ventas de alta presión en Florida. Ofrecía servicios de eliminación de deuda de tarjeta de crédito, cobrando entre $2,500 y casi $26,000 por adelantado.

El alcance de la intriga: Recaudó más de $23 millones de dólares de más de 10,000 consumidores, según la FTC.

La sentencia: Fue ordenado a pagar $23 millones por un tribunal federal de Florida en 2018 por daños y restitución a los consumidores estafados. Fue requerido a entregar propiedad personal, incluyendo un yate de 55 pies, a un receptor designado por el tribunal.

Ofertas de viajes: Caribbean Cruise Line

El terreno de juego: contrató a una empresa que realizó una campaña de telemercadeo presuntamente ilegal que prometía a los consumidores un crucero gratuito de dos días a las Bahamas si respondían a una encuesta política. Las llamadas fueron diseñadas para vender productos y servicios más costosos a los clientes, generando millones de dólares, según la FTC.

El alcance de la intriga: La operación hizo miles de millones de llamadas automáticas basadas en falsificación de identificaciones, disfrazando los nombres que aparecerían en las identificaciones de llamadas, según la FTC.

La sentencia: Caribbean fue multado con $7.73 millones en 2015, parcialmente suspendido después del pago de $500,000. Con otros acusados, se le prohibió hacer llamadas telefónicas automáticas y participar en prácticas abusivas de telemercadeo.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de mayo de 2019 de la revista Consumer Reports.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.