Alcalde de Nueva York admite que tendría poco chance de ser candidato contra Trump

No cumple con ninguna de las dos vías para entrar en los primeros debates en junio

Aún sin descartar su lanzamiento al ya nutrido grupo de aspirantes a la nominación del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en 2020, el alcalde Bill de Blasio reconoció ayer que sus posibilidades son bajas.

El jueves el alcalde de Nueva York dijo que este “mes de mayo” tomaría la decisión. Horas después, durante su aparición de los viernes en el programa “The Brian Lehrer Show” de la radio WYNC, reconoció que actualmente no califica para los dos primeros debates presidenciales que se celebrarán en junio.

Para debatir, los precandidatos deben tener un mínimo de 1% en tres encuestas principales a nivel nacional. También pueden calificar si reciben dinero de al menos 65 mil donantes diferentes, incluidas al menos 200 personas en 20 estados del país.

Pero De Blasio no cumple con ninguna de esas dos opciones. “Por lo que yo sé, no, pero, una vez más, hay mucho por jugar”, respondió a Lehrer, luego de que se le preguntara sobre si calificaba para los venideros debates, reportó New York Post.

Recientes encuestas locales de Nueva York han mostrado un alto rechazo a la gestión del alcalde y sus aspiraciones presidenciales.

En total, 21 políticos demócratas ya han anunciado su deseo de ir las primarias presidenciales de 2020 y otros más aún podrían sumarse, con De Blasio liderando los rumores y el vicepresidente Joe Biden encabezando los sondeos y las recaudaciones.