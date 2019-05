Leonardo da Vinci: qué es la “mano de garra” por la que el artista dejó la Mona Lisa inconclusa

Descubren la posible causa que impidió a da Vinci terminar algunas de sus obras

El porqué Leonardo da Vinci dejó inconclusas varias obras, entre ellas la “Mona Lisa”, ha sido un misterio durante siglos para el que investigadores en Italia tiene una respuesta.

Médicos en ese país de Europa sugieren que el artista podría haber sufrido un daño en los nervios producto de una caída, lo que le impidió seguir sus trabajos de pintura en sus últimos años.

Consideran que es factible diagnosticar parálisis ulnar, o “mano de garra”, al analizar la representación de su mano derecha en dos obras de arte que muestran a Da Vinci.

Se había sugerido que el deterioro de la mano del maestro italiano fue causado por un derrame cerebral.

Pero en un artículo del Journal of the Royal Society of Medicine (Sociedad Real de Medicina de Londres), los médicos sugieren que fue un daño nervioso lo que le causó que ya no pudiera sostener un caballete y un pincel.

Da Vinci, que vivió de 1452 a 1519, fue un artista e inventor cuyos talentos incluyeron la arquitectura, la anatomía, la ingeniería y la escultura, así como la pintura.

Pero los historiadores del arte han debatido con qué mano solía dibujar y pintar.

El análisis de sus dibujos muestra un sombreado inclinado desde la parte superior izquierda a la inferior derecha, lo que sugiere que era zurdo.

Pero todos los documentos biográficos históricos parecen indicar que usó su mano derecha cuando estaba creando otros tipos de obras.

“Una cierta parálisis”

Para esta investigación, se analizaron dos obras de arte, que muestran a Leonardo da Vinci en las últimas etapas de su vida.

Uno es un retrato dibujado con tiza roja en el siglo XVI, atribuido a Giovanni Ambrogio Figino.

Inusualmente, muestra su brazo derecho en gran parte oculto en pliegues de ropa. Su mano es visible, pero en una “posición rígida y contraída”.

Museo de Galerías de la Academia, Venecia Los investigadores analizaron cómo fueron dibujadas las manos de Leonardo da Vinci en un par de obras

“En lugar de representar la típica mano cerrada observada en la espasticidad muscular posterior a un accidente cerebrovascular, la imagen sugiere un diagnóstico alternativo tal como parálisis ulnar, comúnmente conocida como ‘mano de garra’“, dijo el doctor Davide Lazzeri, especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética de la Clínica Villa Salaria en Roma, quien dirigió el análisis.

El nervio cubital se extiende desde el hombro hasta el dedo meñique y controla casi todos los músculos intrínsecos de la mano que permiten movimientos motores finos.

Una caída podría haber causado un traumatismo en la parte superior del brazo, lo que llevó a la parálisis o debilidad.

No hay informes de deterioro cognitivo u otro deterioro motor, lo que ofrece evidencia adicional de que un accidente cerebrovascular fue una causa poco probable del deterioro de Da Vinci, dijo Lazzeri.

“Esto puede explicar por qué dejó numerosas pinturas incompletas, incluida la Mona Lisa, durante los últimos cinco años de su carrera como pintor, mientras seguía enseñando y dibujando”, añadió.

Getty Images La “Mona Lisa” de Da Vinci, que se encuentra en el Museo del Louvre, es probablemente el cuadro más famoso del mundo.

Se examinó otra imagen, un grabado de un hombre tocando un instrumento de cuerda renacentista llamado lira da braccio.

El hombre en el grabado fue identificado recientemente como Leonardo da Vinci.

Se obtuvo evidencia adicional de una entrada del diario de un asistente del Cardenal sobre una visita a la casa del artista en 1517.

El asistente, Antonio de Beatis, escribió: “Uno no puede esperar más de un buen trabajo de parte de él, ya que cierta parálisis le ha lisiado la mano derecha”.

“Y aunque Messer Leonardo ya no puede pintar con la dulzura que le era propia, puede todavía diseñar e instruir a otros”, añadió.

