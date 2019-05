Conoce el “feo” y lujoso auto de LeBron James que patrocinó Nike

Nike cambió el estilo de este lujoso auto para LeBron

Así como los famosos, los deportistas también aman sorprender a sus seguidores en redes sociales con sus flamantes autos que están valuados en millones. De hecho, los deportistas por lo general son los que albergan las mejores máquinas en sus cocheras, pues ellos reciben jugosos y millonarios contratos por parte de los equipos de deportes más grandes del mundo.

Ya sea basquetbol, fútbol americano, baseball o fútbol soccer, los deportistas de las grandes ligas acostumbran a gastar su dinero en caprichos, como naves extravagantes y alteradas que dejan a muchos inpactados. Pero el dinero no es sinónimo de buen gusto, y pese a que los famosos atletas pueden comprarse cualquier auto, muchos de ellos han sido sorprendidos con vehículos que no son del gusto popular (por no decir feos).

“Nike” regala un Lamborghini a LeBron por su lanzamiento de calzado

Un caos popular es el auto que maneja uno de los deportistas más destacados de Estados Unidos: LeBron Raymone James Sr., un jugador de basquetbol profesional que ha tenido muchas participaciones en películas de Hollywood, además de jugar para los Angeles Lakers y el equipo nacional de los Estados Unidos.

Se trata de un Lamborghini Aventador Roadster con un trabajo de pintura (que en realidad es wrap) inspirado en el diseño de los tenis que el jugador patrocinó en colaboración con la marca de tenis Nike, nombrados James’ X1 “King’s Pride.

Para celebrar el lanzamiento de los populares tenis, la marca de calzado decidió regalar al jugador el lujosos auto con los colores y diseños de los zapatos con el nombre del atleta.

Nike encargó el trabajo de pintura de este auto a Lou La Vie, Rich B. Caliente, y Toys For Boys Miami, los cuales cambiaron totalmente la apariencia elegante del auto que se valora en $670,000, reporta Hot Cars.

Aunque el autos es sin duda alguna uno de los más cotizados por Lamborghini, muchos piensan que la pintura de camuflaje no le va al auto de diseño italiano.