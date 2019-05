Diez jóvenes fueron quemados en viviendas de NYCHA

Una persona que no estaba de acuerdo con la fiesta presuntamente decidió lanzar químico caústico mezclado con pintura blanca

Foto: The New York Times

Un grupo de diez adolescentes sufrió quemaduras mientras se encontraban en una fiesta en uno de los complejos de edificios de la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) en el East Village de Manhattan, de acuerdo con los reportes, las quemaduras habrían sido producto de contacto con un químico caústico.

Reportes indican que los se trata de seis chicas y cuatro chicos de entre 15 y 18 años que se encontraban en una fiesta la cual había sido publicitada a través de redes sociales y tuvieron que pagar $10 dólares para poder ingresar. Los asistentes en su mayoría pertenecen al Brooklyn Technical High School.

Al menos 300 jovenes se encontraban en un sótano el cual usualmente es usado para reuniones de la comunidad, pero en esta oportunidad se desarrollaba una fiesta, esto provocó la molestía de algunos vecinos que no podían dormir por el alto volúmen de la música, por lo que decidieron llamar a la policía, reporta The New York Times.

La historia cambió cuando una persona presuntamente decidió tomar acciones y lanzó químico un caústico mezclado con pintura blanca provocando las quemaduras en los adolescentes. Los jovenes estudiantes fueron llevados a diferentes centros asistenciales, entre ellos el Bellevue Hospital y el Weill Cornell Medicine.