Kate del Castillo estrenará ‘The Way She Spoke’ en Nueva York

Estreno mundial el jueves 18 de julio en el Teatro Minetta Lane

La obra de teatro ‘The Way She Spoke‘ de Isaac Gómez, dirigida por Jo Bonney y protagonizada por Kate del Castillo -la obra tiene un solo personaje-, se estrenará en el Teatro Minetta Lane de Manhattan el 18 de julio, producida por Audible Theater. Los preestrenos comenzarán el lunes 8 de julio.

Una actriz entra en escena, agarra un guión, y empieza a leerlo. La historia se desarrolla detallando narrativas inquietantes y perturbadoras de asesinatos de miles de mujeres en Juárez, México, y la experiencia de descubrimiento y toma de conciencia del dramaturgo. A medida que se confunden teatro y realidad, se plantean cuestiones intensas y provocadoras que requieren un examen más profundo. Basada en una serie de entrevistas íntimas, esta obra demuestra el poder de contar la verdad, incluso cuando se consideran las consecuencias que ello puede acarrear.

El equipo creativo incluye a Riccardo Hernández (diseño escénico), Emilio Sosa (diseño de vestuario), Lap Chi Chu (diseño de luces), Elisheba Ittoop (diseño del sonido) y Aaron Rhyne (diseño de proyección).

Audible grabará y publicará ‘The Way She Spoke’ como una obra de teatro en formato de audio.

INFORMACIÓN DE BOLETOS Y CALENDARIO DE REPRESENTACIONES TEATRALES

A partir de las doce del mediodía de hoy se han puesto los boletos a la venta para el público general en http://www.audible.com/minettalane, que también pueden adquirirse llamando a Ticketmaster al 1-800-982-2787, o en persona en la taquilla del Teatro Minetta Lane (en 18 Minetta Lane, entre MacDougal y la 6ª Avenida – una manzana al sur de W. 3rd Street). Para consultar los horarios actuales de taquilla, por favor visita http://www.minettalanenyc.com.

CALENDARIO DE REPRESENTACIONES TEATRALES

SEMANA DEL 8 DE JULIO: lunes a sábado a las 8PM; matiné el sábado a las 2PM.

SEMANA DEL 15 DE JULIO: lunes a miércoles a las 7PM; sábado a las 8PM; matinés el sábado a las 2PM y el domingo a las 3PM. La noche del estreno es el jueves, 18 de julio.

SEMANAS DEL 22 DE JULIO, 29 DE JULIO, 5 DE AGOSTO Y 12 DE AGOSTO: martes y jueves a las 7PM; miércoles, viernes y sábado a las 8PM; matinés el miércoles y el sábado a las 2PM, y el domingo a las 3PM.