Trump defiende su “trampa” para no haber pagado cientos de millones de dólares en impuestos

Una vez más queda en evidencia el tipo de presidente que tiene EEUU. Donald Trump defendió la forma en que logró evitar el pago de millones de dólares en impuestos durante más de diez años.

En contra de cualquier lógica el presidente Donald Trump respondió este miércoles al informe del New York Times que dijo que las cifras de sus impuestos desde 1985 hasta 1994 mostraron asombrosas pérdidas empresariales de más de 1,000 millones de dólares.

“Siempre quiso mostrar pérdidas a efectos fiscales … casi todos los promotores inmobiliarios lo hicieron, y con frecuencia volvieron a negociar con los bancos, fue un deporte”, dijo Trump en un par de tweets de la madrugada. “¡Además, la información muy antigua que se publicó es un trabajo muy incorrecto en las noticias falsas!”

Real estate developers in the 1980’s & 1990’s, more than 30 years ago, were entitled to massive write offs and depreciation which would, if one was actively building, show losses and tax losses in almost all cases. Much was non monetary. Sometimes considered “tax shelter,” ……

….you would get it by building, or even buying. You always wanted to show losses for tax purposes….almost all real estate developers did – and often re-negotiate with banks, it was sport. Additionally, the very old information put out is a highly inaccurate Fake News hit job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019