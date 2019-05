Baile y teatro se juntan en “Todo alrededor nuestro”

Un espectáculo que reflexiona sobre el dramatismo de los hispanos

En “Todo alrededor nuestro” (Everything Around Us) el coreógrafo Elliott Ortiz reflexiona sobre la dimensión poética del dramatismo hispano, un pieza performática de baile y teatro que se mostrará este fin de semana en El Barrio.

Representada por seis bailarines y una actriz, la pieza dramatiza hechos e historias urbanas que se combinan con diferentes ritmos y poemas. En 10 escenas, esta pieza de danza y teatro físico expone temas algo polémicos, como el terrorismo, la obsesión por electrónicos, el poder del 1% de la sociedad, de manera simple y con algo de humor y agudeza.

“Desde la reflexión de nuestra propia existencia, la pieza investiga dentro de la misma naturaleza humana las relaciones, influencias y experiencias de lo humano al ejecutante. Nuestro trabajo cruza las fronteras entre el drama, la actuación, el movimiento, la danza…volviendo cada movimiento una historia contada por él mismo”, explica Ortiz.

El trabajo coreográfico tiene un estilo “alquimista”, por la combinación de sus elementos teatrales y dancísticos, resaltando a su vez la ejecución de “contar historias” con el movimiento, a veces no necesariamente “danzado”.

El estreno tendrá lugar el sábado 10 de mayo, a las 7:00 pm, en los espacios de El Barrio’s Artspace en East Harlem, con presentaciones los días 11, 17 y 18.

Mas información en https://www.d10projectnyc.com/ Tickets disponibles en Eventbrite : Everything Around Us.