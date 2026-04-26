Paris Jackson critica “Michael”, la película biográfica sobre su padre: “Es un mundo de fantasía”

La película “Michael”, la cinta biográfica de la fallecida estrella pop Michael Jackson, ha sido todo un éxito de taquilla. Aunque fue un proyecto impulsado por parte de la familia Jackson, el patrimonio del artista y también ha sido celebrado por los fans; la cinta no ha sido del agrado de todo el clan Jackson.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, expresó su rechazo a la cinta que relata, según ella, la vida de su padre de una manera endulzada.

“No he dicho nada hasta este momento porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ella”, comenzó diciendo la cantante. Según dijo, la cinta está dirigida a un pequeño grupo de fans de sus padres. “La película está dirigida a una sección muy específica de los fans de mi padre que todavía viven en esa fantasía, y van a estar felices con ella”, dijo la artista.

Jackson aseguró que las biografías de Hollywood están lejos de ser fieles a la realidad y, en el caso de “Michael”, dijo que la historia está “controlada”.

“Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera”. Además, denunció una narrativa manipulada: “Hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente”.

Paris Jackson aseguró que opinó sobre la trama de la película, pero sus opiniones fueron ignoradas y la película siguió adelante sin su participación.

“Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada. Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera”, dijo la cantante.

La hija del “Rey del Pop”, quien libra una batalla legal con los administradores del patrimonio de su padre, aclaró que sus opiniones con respecto a la película no tienen relación con el amor que siente por su padre.

“Mucha gente dice que odio a mi padre o que le guardo rencor… eso no es verdad. Prefiero la honestidad antes que las ventas o el beneficio económico. El hecho de que no esté tomando decisiones en una película llena de inexactitudes no define lo que siento”, concluyó.

A finales de 2025, Colman Domingo, quien interpreta al patriarca Joe Jackson, aseguró que los hijos de Michael Jackson, Paris y Prince, participaron en la producción de la película. Aunque Prince sí participó como productor ejecutivo, Paris se deslindó del proyecto.

Paris Jackson aseguró que no tuvo participación en la película y que solo revisó las primeras versiones del guion, pero sus notas sobre la historia fueron ignoradas.

“[Colman], no le digas a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que tuve 0% de participación, jaja. Eso es muy raro”, escribió. “Di mis notas sobre lo que era deshonesto y no me parecía correcto, y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga y buena suerte”.

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