El truco de la moneda y el router para mejorar el internet en casa: ¿realmente funciona?

Hay quienes están colocando una moneda encima del router (así se simple) con el objetivo de mejorar la señal de internet en casa. Más allá de lo curioso y lo viral que pueda ser… ¿realmente funciona o se trata de un mito?

Recuerda que el router es un equipo que distribuye la señal de WiFi y su rendimiento depende de factores técnicos muy específicos: ubicación, tipo de conexión e incluso las interferencias. En este sentido, cualquier “truco” que prometa mejorar la calidad de internet debe ser analizado cuidadosamente.

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La moneda encima del router no tiene respaldo ni evidencias

Este truco surgió bajo la idea de que el metal de la moneda podría “estabilizar” la señal o actuar como una una “extensión de antena”. Asimismo, dicen que el peso evita que el aparato se mueva por la tensión de los cables.

La realidad indica que nada de esto tiene relación directa con la calidad del internet. Desde el punto de vista técnico, no hay evidencia que respalde esta idea. Las redes inalámbricas funcionan mediante ondas de radio en frecuencias como 2.4 GHz o 5 GHz, y para influir en ellas se requieren elementos diseñados específicamente para ese propósito.

Una moneda es demasiado pequeña para modificar de forma significativa estas ondas. Aunque el metal es conductor, su tamaño y forma no permiten que actúe como antena ni como amplificador de señal.

Y más allá de que no mejore la señal, poner objetos encima del router puede generar problemas. Uno de los principales es el sobrecalentamiento. Estos dispositivos necesitan ventilación para funcionar correctamente, y cubrir sus rejillas puede afectar su rendimiento.

Además, acumular elementos metálicos podría, en algunos casos, generar interferencias o alterar ligeramente la distribución de la señal, aunque esto es menos común.

Métodos que sí puedes aplicar para mejorar el internet

En lugar de recurrir a trucos sin base técnica, hay medidas comprobadas que pueden ayudar. Estas son las más prácticas:

Ubicar el router en un punto central del hogar

Evitar obstáculos como paredes gruesas o muebles grandes

Mantenerlo alejado de otros dispositivos electrónicos

Actualizar el equipo si es antiguo

Entender cómo funciona el WiFi permite tomar decisiones más efectivas y evitar soluciones que, aunque llamativas, no influyen en la conexión.

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