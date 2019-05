Hijo de Vicente Fernández da la cara por su padre y asegura que éste no es homofóbico

El hijo del famoso cantante mexicano reafirma que su padre es muy respetuoso y que ellos respetan "las preferencias sexuales", sin "diferencia alguna"

En entrevista para la revista Quién el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., ha dado la cara por su padre y aseguró que éste no es homofóbico. El también músico reafirmó que su padre es una persona respetuosa.

“Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna“, dijo Vicente Fernández Jr.

Esta aclaración llega horas después de que se revelara que entrevista con Gustavo Adolfo Infante el intérprete dijera: “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto“, en referencia a la sugerencia que recibió de someterse a un trasplante luego que le detectaran un bolita en el hígado, que era cancerígena.

El portal de Infobae compartió que el Gustavo Adolfo Infante habló con medios locales en México y explicó que para él aún cuando las declaraciones de Vicente Fernández le parecen desatinadas, concluye que en él todo parte de su edad y la época en la que creció.

“Es un señor que tiene más de 80 años de edad, le tocó vivir otra época que no nos tocó a nosotros. No había la apertura de ser amistosos con la comunidad gay… Vicente es muy chapado a la antigua, es un señor de otra generación”, señaló el periodista para El Universal.

