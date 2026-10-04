Así avanza el túnel de $16,000 millones que busca poner fin a los retrasos entre NY y NJ

El proyecto ferroviario de $16,000 millones que conectará Nueva York y Nueva Jersey bajo el río Hudson celebró este lunes 28 de septiembre de 2026 el lanzamiento de su primera tuneladora. La máquina comenzará a perforar después de concluir sus pruebas finales.

La obra busca reducir interrupciones y permitir la rehabilitación del North River Tunnel, una conexión inaugurada en 1910 que utilizan unos 200,000 pasajeros diarios de NJ Transit y Amtrak.

Las primeras máquinas excavarán desde North Bergen, Nueva Jersey, hacia el tramo que atraviesa las Palisades. Este primer tramo no pasará por debajo del río Hudson. La primera máquina debe completar sus pruebas finales antes de comenzar a perforar, y la segunda iniciará labores poco después.

Si utilizas NJ Transit o Amtrak hacia Penn Station, no necesitas cambiar tu recorrido por ahora. El nuevo túnel no entrará en servicio para pasajeros hasta 2035.

Las máquinas avanzarán unos 30 pies diarios

Las primeras dos tuneladoras recorrerán 5,100 pies, casi una milla, desde Tonnelle Avenue hasta un pozo de acceso entre Weehawken y Hoboken. Avanzarán aproximadamente 30 pies diarios y deberían completar esta sección en cerca de un año.

Cada máquina pesa más de 1,680 toneladas y cuenta con una cabeza cortadora de 28 pies y 8 pulgadas de diámetro. A medida que avanza, instala segmentos prefabricados de concreto que forman el revestimiento permanente.

Después serán retiradas y sustituidas por otras dos máquinas diseñadas para las condiciones del terreno bajo el Hudson.

“Hoy marcamos el inicio de la excavación del primer nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson desde que el North River Tunnel entró en servicio en 1910”, afirmó Tom Prendergast, director ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Gateway.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

El viejo túnel seguirá funcionando

El proyecto no sustituirá inmediatamente la conexión actual. Primero construirá dos nuevos tubos con una vía cada uno; después, Amtrak cerrará por etapas el North River Tunnel para rehabilitar sus dos tubos.

El túnel sufrió inundaciones de agua salada durante el huracán Sandy en 2012. Los cloruros que quedaron en la estructura agravaron su deterioro y continúan dañando componentes eléctricos, mientras la antigüedad de la infraestructura contribuye a demoras recurrentes.

El nuevo túnel facilitará la rehabilitación de la vía antigua a partir de su entrada en operación en 2035 y esta segunda obra está prevista para terminar en 2038, de acuerdo con el cronograma anunciado al cerrarse el financiamiento.

La obra depende de 10 contratos

Para ejecutar la obra, Gateway dividió el proyecto en 10 paquetes de construcción. El primero terminó a comienzos de 2026 y otros seis están actualmente en ejecución.

La excavación de las Palisades está a cargo de Schiavone Lane Dragados JV. La Autoridad Portuaria administra este paquete junto con la Comisión de Desarrollo Gateway y mantiene un compromiso de $2,700 millones con el proyecto.

“Comenzar la excavación envía una señal clara: vamos a terminar este túnel”, sostuvo Alicia Glen, copresidenta de Gateway por Nueva York.

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El costo estimado supera los $16,000 millones

El costo oficial estimado asciende a $16,041 millones. El financiamiento incluye una subvención de $6,880 millones de la Administración Federal de Transporte y alrededor de $12,000 millones en compromisos federales. Nueva York, Nueva Jersey y la Autoridad Portuaria respaldan la participación local mediante préstamos federales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que la conexión mejorará “la confiabilidad y la resiliencia para más de 200,000 pasajeros diarios”, según el comunicado de Gateway.

El beneficio no llegará de inmediato

La excavación no aumentará ahora la frecuencia de NJ Transit. El nuevo túnel permitirá reparar la infraestructura de 1910 sin eliminar la conexión ferroviaria.

Para los pasajeros, el beneficio será reducir el riesgo de que una avería grave limite el acceso ferroviario a Manhattan y, eventualmente, incorporará una nueva para comunicar a residentes a ambos lados del Hudson.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el nuevo proyecto de túnel NY-NJ bajo el Hudson

¿Ya comenzó la excavación debajo del Hudson?

No. Las primeras máquinas perforarán las Palisades desde North Bergen. Otro par excavará posteriormente el tramo bajo el río.

¿Cuánto costará el túnel del Hudson?

El presupuesto oficial se mantiene en aproximadamente $16,041 millones, según el último informe federal disponible.

¿Cuándo podrán utilizarlo los pasajeros?

El nuevo túnel está programado para entrar en servicio en 2035. La reparación de la conexión existente terminaría en 2038.

¿Reemplazará por completo el túnel antiguo?

No. La obra añade una conexión de dos tubos y permite rehabilitar el túnel existente, que volverá a entrar en servicio después de las reparaciones.

¿Qué trenes utilizarán la nueva infraestructura?

La conexión atenderá trenes interurbanos de Amtrak y servicios de pasajeros de NJ Transit con destino y origen en Penn Station.

Conclusión

El túnel del Hudson representa más que una obra ferroviaria de $16,000 millones. Permitirá rehabilitar la conexión actual sin interrumpir el servicio, reducirá el riesgo de fallas graves y ofrecerá viajes más confiables a unos 200,000 pasajeros diarios de NJ Transit y Amtrak.

Evitar el cierre parcial del túnel antiguo puede impedir una reducción de hasta 75% en la capacidad durante horas pico, provocando un colapso en carreteras ya congestionadas.

La obra también generará cerca de 95,000 empleos y alrededor de $20,000 millones en actividad económica durante su construcción. Para los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey, terminarla significará proteger empleos, reducir retrasos y mantener conectada una región que depende diariamente del movimiento de trabajadores.

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