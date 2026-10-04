Ben Affleck aclara los rumores de un intento de emparejamiento con Shakira tras su divorcio de JLo

El actor Ben Affleck aclaró los rumores que surgieron con la cantante colombiana Shakira y aseguró que actualmente está concentrado en su carrera y sus hijos.

Affleck, quien está presentando su nueva película “Animals”, fue cuestionado sobre una declaración de Ana Navarro, presentadora de The View, quien aseguró que había intentado presentarle a Shakira tras su ruptura con Jennifer Lopez, pero ella reconoció que la estrella colombiana “nunca lo ha conocido”.

El actor aseguró que nunca había escuchado algo al respecto. “Sinceramente, oigo ese tipo de cosas primero de gente como usted”, le dijo al periodista. “Le juro por Dios que nunca había oído algo así en toda mi vida”.

Affleck señaló que frecuentemente escucha rumores sobre su vida personal. “A menudo escucho rumores, y creo que es porque hay muchos solteros… algunas personas chismorrean. Se inventan cosas. La verdad es que nunca me tienden trampas”, dijo.

El intérprete de “Argo” aclaró que su prioridad son sus hijos y su trabajo. “Trabajo mucho y veo a mis hijos”, dijo en un vídeo compartido a través de Instagram. “No hay mucho espacio. No ando de un lado para otro”.

Asimismo, aclaró que está muy feliz en el lugar en el que se encuentra en su vida actualmente. “Y luego está mi trabajo, que me encanta. Y, ya sabes, estoy donde estoy y estoy genial. ¿Quién sabe qué aventuras me deparará la vida? Estoy abierto a ellas, pero no estoy intentando perseguir nada en particular”.

Ben Affleck tuvo tres hijos con la actriz Jennifer Garner, con quien se casó en 2005 y se separaron en 2015. Tras su separación, Ben Affleck tuvo romances intermitentes, incluyendo una muy sonada relación con la actriz cubana Ana de Armas en 2020. Sin embargo, el actor se reencontró con su amor del pasado, la actriz y cantante Jennifer Lopez.

Ben Affleck y Jennifer Lopez estuvieron comprometidos por primera vez entre 2002 y 2004, cuando terminaron su relación. Se reencontraron en 2021, se casaron en 2022 y se divorciaron oficialmente en 2024.

“Animals” es el nuevo proyecto en el que Ben Affleck se ha concentrado en los últimos meses. La cinta dirigida y coescrita por Affleck junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray cuenta con la participación de Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson. Este thriller se estrena en cines selectos y en Netflix el 9 de octubre.

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