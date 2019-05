Supuesta víctima de Lady Frijoles muestra su rostro herido tras trifulca en apartamento de Dallas, Texas

En entrevista con Telemundo, Alba Escobar Andrade contó su versión sobre la pelea que tiene a Mirian Yamileth Zelaya Gómez, y a su hermana, Mirna, encarceladas

Luego de no acudir a la audiencia a la que fue citada por haber denunciado ante las autoridades por agresión a Mirian Yamileth Zelaya Gómez, mejor conocida como “Lady Frijoles”, y a su hermana, Mirna; Alba Escobar Andrade dio la cara.

Aproximadamente, un mes y medio después del altercado en su vivienda en Dallas, Texas, en el que alega fue agredida por las inmigrantes, la mujer habló con la cadena Telemundo y contó su versión.

“Era horrible, era demasiada sangre la que yo aventaba, es algo horrible que no se lo deseo a nadie”, relató la mujer sobre el incidente de la noche del 26 de marzo en el que supuestamente fue herida con un cuchillo y con el marco de una cama

“Me jalonearon muy feo, en ese momento yo me esperé lo peor, lo pensé ‘me van a matar’”, agregó Escobar Andrade en la primera entrevista en la que se escucha su voz.

De acuerdo con la hispana, las mujeres casi la agreden con una silla; la embestida duró una media hora.

“Me agredieron muy feo, es algo que no quisiera volver a vivir, me dieron con el marco de una cama.Mirian dijo que me daría con una silla, mientras me sostenía de los brazos y su hermana de los pelos. El cuchillo lo agarró Mirna”.

Según el reporte de las autoridades, la víctima fue golpeada con el mango del cuchillo y con el marco de la cama.

“Estuvieron como media hora, yo sólo pensaba en morirme, ya sólo faltaba su novio que se me aventara”, sostuvo la mujer en referencia a la pareja de Mirna.

La mujer mostró fotos en las que su rostro luce herido y con moretones justo después del ataque.

Además compartió imágenes de cómo quedó el apartamento donde ocurrió la trifulca, y, claramente, se ve en el suelo los rastros de sangre.

En una entrevista previa en la que no se mostró frente a las cámaras, la casera argumentó que el pleito inició cuando le pidió a las mujeres que se fueran de la casa.

La presunta atacante argumentó por su parte a funcionarios consulares en Dallas que no la emprendió contra Escobar Andrade con el arma blanca, como establecen los reportes oficiales.

“La pelea empezó por chismes. La mujer agarró la silla y trató de tirárnosla, entonces la quitamos. En el relajo se cayó la silla, le pegó en la frente y comenzó a sangrar; pero, no hubo cuchillos”, insistió la hondureña a la cónsul de Honduras en Dallas, Gloria Alvarado desde la cárcel de Kays Tower donde permanece recluida.

Cabe señalar que debido a la ausencia de la víctima en corte, a finales de abril se mencionó en medios la posibilidad de que las hermanas salieran en libertad.

Sin embargo, esta semana un gran jurado confirmó los cargos de asalto agravado con un arma letal contra Lady Frijoles y su hermana.

Aquí puedes ver el video de la entrevista