Cambio climático enciende enfrentamiento entre De Blasio y Trump

El Alcalde amenaza con multas millonarias al magnate si ocho de sus edificios en NYC no cumplen las nuevas normas ambientales

El presidente Donald Trump no cree en el cambio climático, pero esa postura no es algo que amenace con costarle la Presidencia. Lo que sí puede costarle son millones de dólares en multas, porque al menos ocho de los edificios que posee en la Gran Manzana no cumplen con las normas exigidas por el ambicioso plan ambiental que impulsa la Alcaldía y que busca reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030.

Así lo anunció este lunes el alcalde Bill de Blasio durante una demostración en el lobby de la Torre Trump en la Quinta avenida, en Manhattan, durante la cual puso sobre aviso a Trump de que si no hace cambios para eliminar esas emisiones de gases en ochos de sus propiedades, recibirá multas por unos $2.1 millones al año.

El paquete de leyes ambientales que impulsa la Alcaldía, conocido como ‘NYC Green New Deal’, entra en vigor el próximo 17 de mayo, y entre sus objetivos se busca lograr que la Gran Manzana se convierta en una ‘ciudad neutral’ en emisiones de carbono para 2050.

“Nuestro mensaje es alto y claro”, dijo De Blasio durante la demostración.”Estamos haciéndole frente al cambio climático con nuestro plan NYC Green New Deal, y somos la primera ciudad del mundo que requiere que todos los grandes edificios reduzcan sus emisiones, con el objetivo de ser una ciudad sin emisiones de carbono para 2050. Presidente Trump: se lo estamos notificado. Sus edificios contaminantes forman parte del problema. Reduzca sus emisiones o pague el precio”.

Datos presentados por la Alcaldía demuestran que de todas las propiedades que posee la familia Trump, al menos ocho grandes edificios, incluidos la Trump Tower y el Trump International Hotel & Tower, en Central Park West, no cumplen con los niveles de emisiones establecidos por la ley, y tienen como plazo para su cumplimiento hasta el 2030. Esos inmuebles emiten unas 27,000 toneladas métricas de gases de efecto invernadero al aire cada año, que sería el equivalente a 5,800 automóviles. La Alcaldía asegura que en la Gran Manzana los edificios son responsables de casi el 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, y de ellos, los más grandes son los mayores contaminadores.

Pero el Alcalde no fue el único que tuvo la palabra este lunes, ya que su demostración fue interrumpida por un grupo de al menos 30 simpatizantes de Trump, quienes bajaron y subieron repetidamente las escaleras mecánicas del lobby para gritar consignas contra De Blasio y mostrar pancartas en las que se leía frases como “Failed Mayor”, “Worst Mayor Ever” y “Trump 2020”.

Precisamente esas escaleras se hicieron célebres cuando en junio del 2015 Trump las bajó para dar una rueda de prensa y anunciar que competiría por la Presidencia en 2016. Cabe notar que tanto las escaleras mecánicas como el lobby del Trump Tower son propiedad pública y por ellos se permitieron ambas demostraciones.

Y precisamente durante la rueda de prensa se le preguntó a De Blasio cuándo anunciaría si por fin competirá contra Trump por la Casa Blanca en el 2020, a lo que el Alcalde respondió que haría un anuncio esta semana en compañía de su familia.

Edificios contaminantes de Trump: