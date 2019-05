Claman por más viviendas para los desamparados de NYC

Una coalición de defensores insta al alcalde a construir 24,000 nuevas unidades de viviendas asequibles para los neoyorquinos sin hogar

NUEVA YORK.- Decenas de neoyorquinos sin hogar, junto a muchos que estuvieron en igual situación y activistas de la Campaña House Our Future NY, marcharon este lunes hasta el palacio municipal, para pedir al alcalde Bill de Blasio, que tome acciones concretas para poner fin a la crisis de desamparados en la ciudad de Nueva York.

Cifras de la campaña afirman que la falta de vivienda en Nueva York se mantiene en niveles récord, con más de 63,000 personas, incluidas más de 15,000 familias, 23,000 niños y 18,000 adultos solteros que duermen en refugios cada noche.

Los defensores plantearon a De Blasio que se incremente el número de viviendas para los neoyorquinos sin hogar en el plan de vivienda asequible que está para su firma. La protesta se produce poco después de la publicación del informe de 2019 sobre las personas sin hogar, que mostró que el censo que se hizo a los refugios está en camino de aumentar en 5.000 personas desamparadas más para el año 2022.

“Es hora de que el alcalde De Blasio se enfrente a los hechos. Al continuar enterrando su cabeza en la arena, solo está prolongando una demora innecesaria en aprobar la solución de vivienda permanente a escala para enfrentar nuestra crisis de personas sin hogar”, dijo Giselle Routhier de la Coalition for the Homeless.

Según Routhier, la mayoría de los concejales están de acuerdo con la Campaña House Our Future NY que propone que se deben tomar medidas audaces.

“El alcalde realmente debería preguntarse por qué solo él se opone a la inversión más importante de todas las necesarias para combatir la desigualdad. Esta crisis no mejorará hasta que De Blasio reconozca que esto es realmente una crisis y comience a usar todas las herramientas a su disposición”, insistió la activista.

De acuerdo con la Coalition for the Homeless, es necesario asignar al menos 30,000 apartamentos para los neoyorquinos sin hogar, dentro del plan de vivienda asequible que promueve el alcalde, y al menos 24,000 de esos apartamentos deben crearse a través de nuevas construcciones.

“En octubre pasado, me enfrenté en el YMCA al alcalde para exigir más viviendas para los neoyorquinos sin hogar. Llevo más de tres años sin techo”, dijo Nathylin Flowers Adesegun, líder comunitaria en la VOCAL-NY. “Hoy marchamos hacia el ayuntamiento, porque nada ha cambiado desde octubre pasado”.

A través de un comunicado la Coalition for the Homeless subrayó que a pesar de la creciente falta de vivienda en la ciudad de Nueva York, el alcalde De Blasio planea reservar solo el 5 % de su plan Housing New York 2.0 de 300,000 unidades para neoyorquinos sin hogar, y la mayoría se crearon a través de la preservación de unidades ya ocupadas, por lo tanto, no están disponibles actualmente.

El concejal Francisco Moya destacó que cada vez que la población de los refugios municipales se acerca a los registros vergonzosos e innumerables personas duermen en los trenes y las aceras cada noche, la crisis de las personas sin hogar se ha convertido en el síntoma más evidente de la emergencia de la vivienda en la ciudad de Nueva York.

“La solución requiere esfuerzos concertados en varios flancos, pero una cosa que ciertamente no incluye es permitir a los desarrolladores poner su propia codicia sobre el bienestar de esta ciudad”, agregó Moya.