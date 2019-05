Dolores Fonzi, madre de los hijos de Gael García Bernal, enfrenta el cáncer de mama

"Si te tocás una bolita en la teta andá a hacerte un chequeo que el tiempo es oro en éstos casos"

La actriz argentina Dolores Fonzi, ex de Gael García Bernal y madre de sus dos hijos Libertad y Lázaro, compartió su lucha contra el cáncer de seno, al que descubrió haciéndose un auto examen, para finalmente someterse a una mastectomía y erradicar la enfermedad de su cuerpo.

A través de su cuenta de Twitter, Fonzi explicó paso por paso lo que le sucedió, y el por qué salió a contarlo.

“El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, comenzó escribiendo la mamá de los hijos de Gael.

Luego siguió con más detalles y cómo pudo erradicar la enfermedad de su cuerpo tomando una medida drástica:

“Si te tocás una bolita en la teta andá a hacerte un chequeo que el tiempo es oro en éstos casos, y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos. Gracias a Florencia Bas (actriz) me tendrán más tiempo haciendo de las mías”.

Fonzi compartió algunos consejos en Twitter, dándole apoyo a otras mujeres que están pasando por lo mismo que ella o que aun no lo han descubierto:

“La palabra Cáncer está tan estigmatizada que quedás perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas y google. Rodéate de gente que te quiere. Acompañen a las personas que lo padecen. Es fundamental la contención de las personas q te rodean!”, explicó Dolores.

Hasta el momento Gael García Bernal no se ha expresado públicamente sobre la lucha de Dolores, pero allegados a los actores aseguran que él ha estado pendiente de ella desde el mismo momento que la actriz le comunicó la noticia.