Diseñadora en supuesto trío sexual con Chiquis Rivera y Esteban Loaiza hace importante confesión en Instagram

Elena Jiménez aprovecha el Día de la Madre para expresar sus sentimientos

Elena Jiménez, la diseñadora de joyas vinculada a un supuesto trío sexual con Chiquis Rivera y su entonces padrastro Esteban Loaiza, compartió por Instragram la importancia de este Día de la Madre para ella.

Con fotos en las que aparece con su esposa, identificada como Macaria, y parientes, Jiménez celebró la oportunidad de ser madre.

“Siempre fue un día muy importante para mí, pero ahora que soy madre no hay palabras para expresar lo que sentí que mi bebé de 2 añitos y mi niño de 4 me pongan las manitas y me digan, te amo, mamá. Sentí que me faltaba el aire. Gracias, Dios mío por darme esa felicidad junto a mi esposa”, se puede leer en la publicación de Instagram.

El post incluye una foto con Macaria, con quien se casó en febrero de 2016, frente a la playa. Ambas se abrazan y sonríen a la cámara.

Una mesa con copas, platos y velas está dispuesta para la celebración.

Posteriormente, Jiménez compartió videos de la fiesta.

Se desconoce si Jiménez adoptó a sus hijos o los procreó ella junto a otra pareja o donante.