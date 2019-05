Nat Geo Mundo: programación 2019-2020 incluye especial sobre Puerto Rico, serie de viajes ‘Pacífico’, ‘Alerta Aeropuerto’, ‘Genius: Aretha’ y más

La cadena en español de National Geographic anunció sus apuestas para la próxima temporada

La televisora Nat Geo Mundo está a punto de cumplir 10 años y anunció su nueva programación para lo que resta de 2019 y 2020, en la que destacan el especial “Puerto Rico: Sobreviviendo a María” y “El Mensajero del Caballo Blanco“, ambos parte del Mes Nacional de la Herencia Hispana el próximo octubre. Además, tendrán una nueva serie de viajes: “Pacífico“, con el periodista Daniel Landa. Y volverán las series “Alerta Aeropuerto” -con episodios sobre Brasil, Madrid y uno sobre una investigación de accidentes aéreos- y “Genius“, dedicada esta temporada a Aretha Franklin.

La programación para Nat Geo Mundo 2019-20 incluye:

MES de la HERENCIA HISPANA

PUERTO RICO: SOBREVIVIENDO MARÍA

Estreno octubre 2019 (Mazdoc)

“Puerto Rico se levanta” es el lema de los puertorriqueños cuando se levantan después de la destrucción que dejó el huracán María, una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido la isla. A través de las fascinantes historias de los puertorriqueños que vivieron el antes y el después de la tormenta, PUERTO RICO: SOBREVIVIENDO MARÍA seguirá el viaje de cómo la “Isla del Encanto” se está levantando de la devastación y se está revitalizando, con más fuerza que nunca. . A medida que se acerca el segundo aniversario del huracán María, veremos los momentos angustiosos de quienes se enfrentaron a la fuerza de la tormenta, de quienes vivieron la pérdida casi total de la red eléctrica y el impacto en la economía y el ecosistema de la isla. A medida que la recuperación continúa, el bello espíritu de la isla persiste.

EL MENSAJERO DEL CABALLO BLANCO (Título temporal)

Estreno en octubre de 2019 (Cabezón Films en asociación con Hecho en Claypole)

Este nuevo documental especial de una hora narra el trabajo y la fuerza del periodista inglés Robert Cox cuando arriesgó su vida para publicar noticias sobre las violaciones de los derechos humanos de los dictadores militares de Argentina. Tras el golpe militar en Argentina en marzo de 1976, Cox, el editor del diario inglés de Buenos Aires, llamado Herald, publicó cientos de artículos sobre la misteriosa desaparición de activistas, políticos, sindicalistas, guerrilleros e incluso sacerdotes. Su trabajo captó la atención de los familiares de los “desaparecidos”, como las Madres de Plaza de Mayo, que le suplicaron al editor que se ocupara de sus casos.

SERIES NUEVAS

PACIFICO

Estreno otoño 2019 (doc y road)

El periodista Daniel Landa viaja por el mundo en busca de pueblos en los rincones remotos del Pacífico. PACIFICO lo llevará a estas increíbles comunidades indígenas de todo el mundo, desde el norte de Japón hasta Nueva Zelanda, visitando China, el sudeste de Asia, Borneo, Filipinas, Papua y Australia. Los espectadores podrán experimentar las tradiciones, la comida y la cultura de estas increíbles comunidades.

SERIES QUE REGRESAN

ALERTA AEROPUERTO: BRASIL

Estreno otoño 2019 (Omava)

La serie es acerca de la operación de los oficiales de aduanas, inmigración y agencias policiacas, que ayudan a arrestar a los delincuentes que intentan contrabandear productos ilegales fuera de Brasil. Al mismo tiempo la serie también relata como estas agencias ayudan a los pasajeros que tienen problemas. Esta serie se filmó en su totalidad en Sao Paulo, Brasil, uno de los aeropuertos más grandes de América Latina.

ALERTA AEROPUERTO: MADRID

Estreno invierno 2020 (Omava)

Los oficiales de aduanas, inmigración y agencias policiacas de Madrid aseguran que la seguridad nacional es la máxima prioridad para combatir a los delincuentes que intentan contrabandear productos ilegales fuera de España. Esta agencia al mismo tiempo ayuda a los pasajeros que tengan problemas. Esta serie se filmó en su totalidad en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, uno de los aeropuertos más grandes de Europa.

AIR CRASH INVESTIGATION

Estreno otoño 2019 (Cineflix)

Air Crash Investigation explora los legendarios desastres AEREOS para descubrir qué salió mal y por qué. Basados ​​en grabaciones de voz de la cabina, informes de accidentes y testimonios reales, cada episodio también incluye entrevistas, CGI y relatos recreados que te dejaran sin aire.

LIFE BELOW ZERO

19-episodios Series se estrena en octubre del 2019 (BBC World)

La serie ganadora del premio Emmy, LIFE BELOW ZERO, sigue la vida de individuos que viven estilos de vida en áreas remotas de Alaska mientras desafían las frías temperaturas invernales. Cada día trae condiciones inesperadas, lo que obliga incluso a los habitantes de arbustos más experimentados a adaptarse a su entorno cambiante. Con la disminución de los recursos y el cambio de la luz del día, deben arriesgarlo todo para sobrevivir.

DRAIN THE OCEANS

Serie de 10 episodios se estrena en marzo de 2020 (Mallinson Sadler Productions)

Regresa para la tercera temporada. Una exitosa franquicia, la serie revela todos los detalles acerca de naufragios, tesoros, ciudades hundidas, geología y tecnología que se usa en el fondo de los lagos, mares y océanos de todo el mundo, resolviendo acertijos submarinos que han desconcertado a generaciones. Las formas diversas debajo de las olas están expuestas en todo su esplendor, para contar historias que explican maravillas naturales y catástrofes provocadas por el hombre. Combinando los últimos datos científicos de los sistemas de escaneo submarino con las recreaciones digitales de última generación, esta serie recorre el mundo en busca de esclavos, piratas, revolucionarios estadounidenses, exploradores heroicos, culturas antiguas y batallas que cambian el mundo. Profundiza en los océanos Atlántico y Pacífico, las gélidas aguas del Báltico, los paisajes terroríficos del Ártico, la costa de una de las ciudades más importantes de América, el misterioso delta del Nilo y los cementerios submarinos de la Guerra Civil Americana en su búsqueda de respuestas

WICKED TUNA

Serie de 15 episodios estrena en marzo del 2020 (Pilgrim Media Group)

La exitosa serie de National Geographic, Wicked Tuna, regresa con una nueva temporada de drama en alta mar. Sigue a un grupo de pescadores industriales del puerto marítimo más antiguo del país, Gloucester, Massachusetts, mientras se ganan la vida a través de la pesca con caña y carrete en busca del preciado atún rojo.

RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS DE NATIONAL GEOGRAPHIC

GENIUS: ARETHA (Brian Grazer y Ron Howard de Imagine Entertainment, Clive Davis, Fox 21 Television Studios, MWM Studios y EUE / Sokolow)

Suzan-Lori Parks, dramaturgo ganadora del Premio Pulitzer de “Topdog / Underdog”, es productora ejecutiva y showrunner para esta próxima temporada de la miniserie sobre la vida de Aretha Franklin, la aclamada universalmente “Reina del alma”.

La serie explorará el genio musical de Franklin, su incomparable carrera y el impacto inconmensurable asi como la influencia única que tuvo en todo el mundo. Franklin, ganadora del Premio Grammy, fue un prodigio del evangelio y defensora de los derechos civiles. Ella fue considerada como la mejor cantante de su generación, recibiendo innumerables honores a lo largo de su carrera. Sin saber leer música, Franklin aprendió a tocar el piano, comenzó a grabar canciones y cantó en giras de gospel con su padre. Ella firmó su primer contrato discográfico a los 18 años con Columbia Records antes de mudarse a Atlantic Records y luego a Arista, donde se unió a su fundador Clive Davis y comenzó una asociación de más de 40 años con él. La legendaria cantante es una de las artistas musicales más vendidas del mundo de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos a nivel mundial durante su carrera. Su voz fue identificada como un “recurso natural” por su estado natal de Michigan.

BRAIN GAMES

Serie de ocho episodios, se estrena en diciembre de 2019

(Magical Elves, Alfred Street Industries)

Este otoño, un BRAIN GAMES reinventado añade un toque adicional al formato clásico anterior. Filmado frente a una audiencia de estudio en vivo, BRAIN GAMES desafía a algunas de las celebridades más grandes del mundo a que se den cuenta de su capacidad mental especial mediante juegos interactivos divertidos y altamente entretenidos, ilusiones y experimentos sociales que revelarán el “por qué” detrás del “wow”. La audiencia en el estudio y los espectadores en casa pueden jugar, comparando sus habilidades mentales con las de los A-listers. ¡Únase a la diversión mientras BRAIN GAMES revela la increíble ciencia de lo que hace funcionar a nuestro cerebro! BRAIN GAMES es una producción ejecutiva de Toby Gorman, Casey Kriley, James Rowley y Lauren Williams para Magical Elves, y Dan Cutforth para Alfred Street Industries.

RACE TO THE CENTER OF THE EARTH

Una serie de 8 capítulos que se estrena en primavera del 2020

Una competencia global que se alimenta de adrenalina y enfrenta a cuatro equipos entre sí en un sprint sin escalas por todo el mundo con un premio de $ 1 millón. La serie de ocho capítulos, creada por los productores detrás del exitoso programa “The Amazing Race”, es una competencia sin eliminación extrema que sigue a cuatro grupos de aventureros, cada uno desde diferentes rincones de la tierra. La idea es que encuentren una boya que tiene un millón de dólares de premio. Cada equipo tiene el desafío de navegar a través de su ruta, en todo tipo de terrenos, climas y culturas únicas mientras van hacia una ubicación central. Los equipos se enfrentarán a selvas salvajes, árticos congelados, desiertos áridos, ciudades bulliciosas, montañas traicioneras y vastos océanos para llegar al lugar donde se cruzan las cuatro rutas. El primer equipo que llega a la boya lo gana todo.