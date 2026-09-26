Greeicy y Mike Bahía mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía decidieron que ya era momento de dejar atrás uno de los mayores misterios de su vida familiar. La pareja colombiana mostró por primera vez el rostro de su hijo Kai, quien hasta ahora había aparecido en sus publicaciones de espaldas, de perfil o sin que pudiera verse claramente su cara.

La revelación ocurrió en “Sitaku”, la nueva canción que los artistas presentaron juntos y cuyo videoclip convierte la cotidianidad familiar en parte central de la historia. En las imágenes, el pequeño aparece junto a sus padres dentro de casa, al aire libre y en una piscina, mientras comparte distintos momentos con ellos.

El momento más especial llega al final de la producción audiovisual, cuando la cámara se acerca al rostro de Kai y deja ver al niño sonriente. De esta manera, Greeicy y Mike Bahía ponen fin a la reserva que habían mantenido alrededor de la imagen de su hijo desde su nacimiento, en abril de 2022.

Kai dejó de ser una figura oculta en sus redes

Durante años, los músicos eligieron proteger la privacidad del menor. Aunque compartían escenas de su vida como padres, evitaban mostrar su rostro y recurrían a encuadres que impedían identificarlo por completo.

La decisión comenzó a cambiar este año, cuando Mike Bahía publicó un video grabado en la cocina de su hogar en el que el rostro de Kai pudo apreciarse brevemente. Ahora, el videoclip de “Sitaku” amplía ese primer vistazo y presenta al niño de manera mucho más clara.

La aparición del pequeño coincide además con una etapa de cambios para la familia. Greeicy y Mike Bahía se radicaron en Estados Unidos en 2025 con la intención de ampliar la proyección internacional de sus carreras, después de que el nacimiento de Kai transformara sus dinámicas personales.

“Sitaku” lleva su historia familiar a la música

El lanzamiento también tiene un componente íntimo. “Sitaku” aborda el amor desde la convivencia y se concentra en esos detalles sencillos que forman parte de una relación, lejos de las grandes demostraciones románticas.

La letra incluye frases como “déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir” y “no hace falta un corazón para guardar tu amor, somos mucho más que algo físico”, con una mirada puesta en la cercanía y los pequeños gestos cotidianos.

El video, producido por la realizadora 36 Grados, acompaña esa idea con escenas de antojos compartidos, tardes sin agenda y momentos de complicidad entre los tres.

Mientras esta faceta familiar ocupa un lugar destacado, ambos continúan con sus proyectos profesionales. Greeicy comenzó este año su “Candela World Tour 2026”, mientras también se presentó en Estados Unidos como telonera de Karol G.

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