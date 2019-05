Terrible: Francisco “El Gallo” Elizalde se quema el rostro en pleno concierto

View this post on Instagram

El cantante Francisco @gallo_elizalde #galloelizalde sufrió quemaduras de segundo grado cuando cantaba en el escenario. Elizalde se encontraba dentro del cierre de la Feria de Cuquío, Jalisco. Mientras estaba dando su show a todos los asistentes, una de las máquinas de efectos especiales soltó una llama provocándole quemaduras de segundo grado dentro del tabique nasal y parte del rostro. El cantante fue llevado a un hospital donde estuvo en observación, y puesto en tratamiento. La publicista de Elizalde mando un comunicado donde informa que él ya está fuera de peligro y se encuentra en reposo.