Antonio Santana conductor de ‘Pequeños Gigantes’: “Con ellos regreso a la felicidad que uno tiene cuando es niño”

El actor y presentador español íntimo habla del presente y el futuro

Todos los domingos vemos a Antonio Santana consolando, apapachando, divirtiendo, entrevistando y hasta jugando con los niños de los escuadrones de ‘Pequeños Gigantes’. El actor y presentador español llegó a “este lado del charco”, como dice él, hace 5 años y desde entonces no ha parado de trabajar, lo hemos visto en novelas de Televisa, conduciendo un show en Azteca TV, de presentador en ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo, en Unimás y en Univision.

En exclusiva hablamos con Antonio Santana, quien nos cuenta lo feliz que se siente de estar el en reality de los domingos de Univision y con lo que sueña hacer dentro de la cadena.

Pregunta: ¿Cómo te sientes siendo parte de ‘Pequeños Gigantes’?

Antonio Santana: Me siento como en una nube, súper contento, súper feliz, súper agradecido con toda la respuesta del público. Yo había visto otros años el programa, y me habían dicho que funcionaba muy bien, pero este año superó todo. Para mí es un privilegio lo que voy consiguiendo de este ‘lado del charco’, todos son pasos y este es uno grande, además me encanta trabajar con niños, disfruto mucho su inocencia, dicen lo que piensan, no se lo callan como nosotros los adultos. Trabajar al lado de Galilea Montijo, quien es toda una institución tanto en México como en Estados Unidos, los jueces como Miguel Bosé que es de mi tierra y me hace mucha ilusión.

P: Trabajar con niños es un arma de doble filo porque no tienen filtro, ¿cómo te manejas con ellos?

A.S.: Son un gran arma de doble filo porque no sabes por dónde te pueden salir. Cuando grabamos pasa de todo, un día estaba con Giovanni, quien es para amarlo porque él es el más chiquito. El chiste es que se puso a hacerme un masaje y no les puedes decir que no porque les apetece hacerlo y ya. Y me llama la atención cómo llevan los guiones, su espontaneidad, yo a esa edad no sabía ni hablar, y me da mucha pena cuando los nominan, eliminan, o les dan malas calificaciones porque vienen a llorar y abrazarte. Toca darles ánimos, es que tienen toda la vida por delante.

P: ¿Qué has aprendido de ellos?

A.S.: La inocencia que tiene un niño y tú regresas a eso, y lo maravilloso es que dicen las cosas como lo piensan no le tienen miedo a nada… Con ellos regreso a la felicidad que uno tiene cuando es niño, se te olvida todas las preocupaciones que tenemos los adultos que le damos muchas vueltas a las cosas. Nos enseñan que viven en casas súper humildes y lo dicen con una felicidad, una alegría que lo poco que tienen es oro para ellos, y nosotros no sabemos valorar lo que tenemos.

P: Aunque no eres el padre de los niños, tienen una responsabilidad frente a ellos, ¿cómo manejas sus estados de ánimo?

A.S.: En ti ven una figura que si no es el padre, es el de tutor, es una gran responsabilidad porque cuando eres niño, eres una esponja, todo lo que escuchan, lo que ven se lo guardan, esas palabras que le tienes que decir cuando lloran o cuando te abrazan. Hay niños muy sensible, yo también lo soy y trato de ser fuerte muchas veces, pero algo me quedará para cuando sea papá.

P: Desde que llegaste de España, tu carrera ha ido creciendo, pasaste por todas las cadenas más importantes de Estados Unidos y México, ¿cómo te sientes de tener tantas oportunidades?

A.S.: Llevo casi 18 años trabajando en la televisión, pero 5 en México y Estados Unidos, solo tengo palabras de agradecimiento. No es fácil esta carrera porque cuando llegas eres nuevo, tuve que cambiar el acento que para un español es muy difícil. Tuve que tomar clases, estuve un año sin viajar a ver a mi familia para que no se volviera el acento, fueron años muy duros. Pero en el momento que comenzaron a abrirse las puertas fue una montaña rusa pero en ascenso, me dieron oportunidades muy buenas que incluso en mi país, no me habían dado. Ha habido momentos muy malos, yo me he tratado de apoyar en mi novia que ya llevamos unos añitos, es mi familia aquí.

P:¿Qué sigue para ti?

A.S.: Vivo en una incertidumbre, creo que estaré en otro show pronto, pero no lo sé… Me encantaría poder volver a Estados Unidos, estoy súper agradecido de México que es un país maravilloso, pero amo estar en Miami, el buen sol… No se ha decidido nada aun. Yo estoy súper contento con Univision, me han tratado con mucho cariño…Como me gusta mucho el fútbol, soy de Real Madrid, siento que estoy jugando en un equipo de elite y me encanta, ojalá que pudiéramos seguir por muchísimo tiempo.

P: ¿Cuál es tu sueño laboral?

A.S.: Me encanta actuar y conducir, he hecho muchas obras en España, me encantaría presentar un programa de juegos, de diversión, entretenimiento, por mi forma de ser me voy más por el lado del entretenimiento, de la diversión. Doy gracias a Dios que puedo vivir de lo que amo.