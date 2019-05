Estrella de Univision: Ana Patricia Gámez es una mamá muy sexy

View this post on Instagram

🌸 @JesusFoto "Y un día comprendí a la mamá que vestía a sus hijos con jogings para ir a un cumpleaños porque le parecía más cómodo…y a la mamá que lo hacía porque no tenía tiempo de ponerle la ropa de fiesta. También a aquella mamá que deja a sus hijos descalzos porque cree que es lo mejor…como a la que los tiene todo el día con los zapatos puestos. Entendí a la que llegaba a una reunión con cara de desorbitada y desalieneada pidiendo que alguien se ocupe un rato del bebé o del niño porque necesitaba ir tranquila al baño o…¿por qué no? sentarse a conversar con padres. Y a aquella mamá que se abrazaba a su bebé y no lo compartía con nadie a pesar de las miradas criticonas del resto. Entendí a la que llega tarde…(Nunca imaginé hasta hoy lo difícil que es estar todos listos a tiempo) Comprendí a aquella mamá que en un restaurante no sabe como calmar a su hijo, mientras los ojos amenazadores del resto ponen cara de que poco sabe esa de ser madre… Comprendí a aquella mamá que no sabe qué hacer con un episodio de llanto y capricho de su hijo en medio de la vía pública… Como también comprendí… a la que amamanta a la que no, a la que vuelve a trabajar rápido a la que decide quedarse en casa… Un día fui mamá y acepté no ser perfecta Aprendí mi forma, sigo aprendiendo, me veo en cada una, abrazo y ayudo a las que puedo y me abrazo junto con ellas…." Autor: Nede Baulies Muas