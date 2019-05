Juicio sobre el crimen de Junior Guzmán-Feliz “es una tortura” para su madre

"Cuando ponen los videos no los quiero ver", afirmó Leandra Feliz

“Para mí, estar aquí, esto es una tortura. Porque tengo que estar escuchando y mirando el día entero la repetición del asesinato de mi hijo”, dijo ayer su madre, Leandra Feliz, al término de una nueva jornada intensa en la Corte en el juicio a los primeros 5 de los 14 detenidos.

“He tratado de no mirar. He puesto mi cabeza para abajo. Cuando ponen los videos no los quiero ver. Me he bloqueado para no mirarlos”, agregó la madre, citada por NY1 Noticias.

Es la segunda semana de testimonios sobre la muerte de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, quinceañero brutalmente asesinado con armas blancas el pasado 20 de junio en El Bronx.

Ayer, el detective Francis Orlando mostró imágenes de esa noche y testificó además sobre los detalles del arresto de los sujetos y los cuatro autos que fueron utilizados por los supuestos miembros de la banda “Los Trinitarios” para perseguir a Guzmán-Feliz y luego huir.

Los cinco sospechosos, acusados de asesinato en primer grado y otros delitos graves, se enfrentan a cadena perpetua. Otros nueve están detenidos por ese cargo en segundo grado y serán juzgados posteriormente.

Hoy no hay actividad en el caso. Los miembros del jurado volverán a la corte mañana jueves, cuando se espera suba al estrado Kevin Álvarez, uno de los detenidos que presuntamente ha estado cooperando con la fiscalía.