“Patética”: Paris Hilton se reconcilió con Kim Kardashian, pero para Lindsay Lohan tiene duras palabras

Las antiguas mejores amigas ahora no pueden ni verse

A lo largo de su mediática adolescencia y de sus tumultuosos veintitantos Paris Hilton contó con varias icónicas ‘bfb’, como se denomina en los medios estadounidenses a las parejas de mejores amigas para siempre, que acabaron dando pie a unos mediáticos enfrentamientos cuando su adoración mutua se les acabó de tanto pasearla ante los paparazzi.

Con el paso de los años la empresaria y DJ ha acabado por reconciliarse con la mayoría de ellas, como ha sucedido en el caso de Kim Kardashian, que fue su asistente personal antes de labrarse una reputación propia, o su antigua compañera del reality ‘The Simple Life’ Nicole Richie. Sin embargo, ni todo el tiempo del mundo podría hacer que perdonara a la actriz Lindsay Lohan.

“Es demasiado…”, ha reconocido a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live’ cuando le preguntaron si sería capaz de enumerar tres cualidades buenas de su antigua compañera de fiestas. “Es patética y da vergüenza ajena“, concluyó.

Por si aún quedaba alguna duda, Paris ha aclarado que su comentario sobre el carácter excesivo de la intérprete no era precisamente un halago: “A veces lo digo como un cumplido. Pero cuando hablas de alguien como Lohan, ‘demasiado’ puede significar muchas otras cosas”, matizó con una risa pícara.

Las duras palabras que ha dedicado a Lindsay Lohan contrastan con los comentarios muchos más amables que realizó acerca de las Kardashian o Britney Spears, con quien protagonizó uno de los momentos más icónicos de la cultura pop cuando en 2006 ellas dos y una morenísima Lindsay decidieron salir a divertirse en varios clubs de West Hollywood.

“Las conozco desde que eran pequeñas, crecimos todas juntas. Y es maravilloso lo que ha conseguido toda la familia; son todas unas empresarias maravillosas“, ha afirmado Paris acerca de las mujeres del mediático clan antes de salir en defensa de la princesa del pop.

“Me parece que es una persona muy incomprendida y la gente no conoce a la verdadera Britney. Yo he pasado mucho tiempo con ella y es una chica muy dulce e inteligente. Y muy tímida, y creo que esa es una faceta suya desconocida”.