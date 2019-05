Narcos lanzan ultimátum a “El Mayo” Zambada en lugar donde anunció regreso de la vieja escuela

Te decimos cuál fue el contundente mensaje que mandaron al líder del Cártel de Sinaloa y a autoridades

En el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, zona que colinda con la capital mexicana, un grupo delictivo dejó dos narcomantas dirigidas a las autoridades municipales, lugar elegido por Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para anunciar el regreso de la vieja escuela el 24 de abril pasado.

Las narcomantas fueron acompañadas con restos de animales, cabezas de puercos para ser precisos, las cuales en un principio se creía que pertenecían a personas por lo que se desató el pánico entre los ciudadanos. Y aunque no mencionan directamente a “El Mayo“, no es casualidad que hayan aparecido en el mismo municipio donde hace unos días anunció que iría por la plaza.

En las lonas se alcanza a leer este mensaje:

“La plaza tiene dueño, no esta en venta a toda la policía municipal ministerial que apoya a toda la bola de putos chapulines de Naucalpan; les vamos a empezar a dejar a su familia en hieleras en las próximas horas, nosotros no olvidamos, no perdonamos y no jugamos.”

Cuelgan narco manta con restos humanos en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México pic.twitter.com/NeUCUWNneI — Alan Rodríguez (@Alans_company) May 16, 2019

Recordemos que el 24 de abril pasado apareció una supuesta narcomanta firmada por Ismael “El Mayo” Zambada ahí mismo en municipio de Naucalpan, con lo que se supondría la llegada formal de parte del Cártel de Sinaloa al lugar más importante de México, su capital y la zona metropolitana.

En los últimos días en el Estado de México, la entidad más poblada de México, los homicidios han incrementado, esto a pesar de un supuesto pacto entre las mafias del narcotráfico: Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tláhuac y el de La Unión de Tepito que operan en la zona metropolitana de la Ciudad de México.