El negocio del alquiler de familiares y amigos en Japón: “Tengo 25 familias y soy padre de 35 hijos, pero ninguno de ellos es real”

Yuichi Ishii es un japonés mucho más alto que la media. Delgado, de apariencia apacible y rostro cansado. No es para menos. Está cerca de cumplir 38 años, pero tiene más hijos que cualquier persona de su edad.

La diferencia es que solo son suyos por cuatro horas al día, un par de veces a la semana, dependiendo de las necesidades del cliente.

Hace diez años fundó la compañía “Family Romance”, que se dedica al negocio del arriendo de familia y amigos.

Cuenta con una base de 2.200 trabajadores listos para ser tus padres, madres, primos, tíos, abuelos o amantes y pese a que muchos japoneses desconocen la existencia de este negocio, la popularidad de su carismático dueño está creciendo a paso firme.

El famoso director alemán Werner Herzog se interesó en su historia y fue hasta Tokio para filmar una película llamada “Family Romance LLC”, que se estrenará en el Festival de Cannes y donde Yuichi Ishii es el protagonista.

En los próximos meses lanzará su libro “Human Rental Shop” (La tienda de alquiler humano), donde relata las innumerables experiencias y sensaciones que le ha dejado ser parte de cientos de familias pero sin realmente pertenecer a ninguna de ellas.

Sobre sus vivencias, la inexorable mezcla de sentimientos y el aporte que asegura hacer a la sociedad japonesa, Yuichi Ishii le cuenta a BBC Mundo.

¿Qué es Family Romance?

En pocas palabras, es una compañía que le presta un servicio a alguien que está en problemas y que suple ciertas carencias. Soy falso, pero por unas horas realmente voy a ser tu amigo o tu familiar.

BBC Yuichi Ishii puede fungir como familiar o amigo del cliente al que le presa servicio.

Son muchas las personas que toman este servicio, con muy diferentes propósitos. Arrendamos todo tipo de familiares y para todo tipo de situaciones.

Por ejemplo si alguien necesita padres postizos para presentar a su prometida o prometido y por alguna razón no les puede presentar a los reales, la gente usa este servicio. En ese momento buscamos a gente que luzca de manera similar. Misma altura, corte de pelo, edad, etc.

Para aquellos que tienen problemas para hacer amigos, pueden arrendar. Actuamos como verdaderos amigos y disfrutamos juntos de compras, paseando, conversando, etc.

Una pareja para asistir a una boda. Lo que sea. Hay ancianos que arriendan hijas, hijos o nietos, para recrear lo que alguna vez tuvieron o lo que nunca llegaron a tener.

Los usuarios pueden usar a nuestros personajes para estar solo con ellos o para presentárselos a otras personas.

Nuestra misión es convertirnos oficialmente en la persona que estamos representando.

La estructura familiar de nuestra compañía tiene todos los personajes, incluyendo abuelo, abuela, bebé, tíos, primos, etc.

El origen de la idea

Hace 14 años, a mis 24, tenía una amiga que era madre soltera. Ella quería enviar a su hijo a un jardín infantil privado, pero le pedían una entrevista con padre y madre del niño. No funcionó como esperábamos porque el niño y yo no pudimos actuar realmente como familia, pero pensé que en esta carencia familiar había algo interesante.

Getty Images La tasa de madres y padres divorciados en Japón es muy alta.

Hay muchas familias monoparentales en Japón y el número de divorciados es alrededor de 200.000 por año.

Como muchas otras, la japonesa es una sociedad donde una familia monoparental tiene una desventaja. Así que pensé que si creaba un servicio para alquilar una familia, se podría usar para completar la sociedad. Ese fue el disparador.

La llamé “Family Romance” por Freud y su ensayo “The Neurotic’s Family Romance” (La novela familiar de los neuróticos).

En él se habla de la fantasía de familia ideal que los niños tienen y en nuestros comienzos pensé que esa premisa era muy similar al servicio que queríamos prestar.

Padre de familia, el rol más alquilado

El alquiler del padre es el más popular. Un padre es importante para un niño. Es una persona que debería ser un modelo de vida.

Muchas familias tratan de suplir la carencia de esa figura paterna, arrendando uno. Lo que yo tengo que hacer es preguntar las razones, por qué ellos están arrendando y luego pensar sobre ese problema en particular para enfrentar ese personaje.

Getty Images Los empleados de Family Romance deben ajustar sus personajes según la situación particular del cliente.

Por ejemplo, si la persona está divorciada y el niño es pequeño, tú tienes que crear una historia de por qué no has ido a visitarlo hasta ahora. Algo como “lo siento, luego del divorcio me casé y no pude venir hasta este momento…” y así ir haciendo los ajustes según cada historia familiar.

No hay un mismo sistema que funcione para todos.

Si quieren un padre amable, un padre duro, un padre elegante, podemos hacer lo que se nos pida. Para un padre severo, por ejemplo, el dialecto Kansai (que suena más brusco que el japonés estándar) es bueno. Y así sucesivamente.

Entre las peticiones del cliente buscamos al personaje de nuestra compañía que mejor encaje. Es un papel importante que no puede ser reemplazado. Por lo tanto, personal similar puede ser reunido y sometido a una audición para que lo decida el propio cliente.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo porque es una gran responsabilidad. Es muy difícil.

En este momento, soy padre de 25 familias

“Family Romance” tiene algunas reglas. Una de ellas es que solo puede haber cinco familias por persona, por actor, digamos. Sin embargo, como yo empecé hace mucho más tiempo y soy el más experimentado, de un momento a otro me vi siendo el padre de 25 familias.

BBC Muchas veces Yuichi Ishii necesita revisar una libreta para recordar el personaje particular que está asumiendo.

Hay 35 niños que me consideran su verdadero padre. Pero en total son cerca de 69 las falsas relaciones que mantengo, entre amigos, nietos, novios, etc.

Tengo que asegurarme de verificar la información de la familia cada día, antes de llegar a la casa. Tengo una libreta de notas con cada uno de los nombres y los detalles que necesito.

A veces llego a una casa y sé los nombres, pero se me olvida algún sobrenombre, entonces lo que hago es ir al baño, sacar mi libreta y revisar. Cuando hay demasiados miembros en una familia es fácil cometer un error.

Como padre en ocasiones por la mañana tengo que ir a algún encuentro en la escuela. Por la tarde, a algún evento deportivo, luego a una cena. Es mucho trabajo.

Repitiendo eso una y otra vez, comencé a necesitar espacio solo para mí. A querer estar solo.

No tengo vacaciones, pero decidí que mi tiempo personal es entre la medianoche y las 3:00 am, sin importar cuán cansado esté. Veo películas, dibujo… Esas son mis vacaciones. Duermo alrededor de tres horas diarias.

BBC El trabajo constante sólo le permite dormir tres horas al día.

Hay momentos en mi vida privada en los que me estoy riendo y siento que la forma en que me río es la del personaje que personifiqué el día anterior y me da un poco de miedo. ¿Quién soy yo realmente? Quizás hay algo que tengo que hacer.

Todavía estoy soltero y mis padres están vivos. A veces, cuando me encuentro con mi familia y comemos juntos, puedo volver a mí mismo por un momento.

El matrimonio, la realidad y la ficción

Hay dos razones por las que no me quiero casar de momento:

La primera es que tengo 25 familias falsas, pero son familias, entonces si me casara, pensaría en las caras de todos y cada uno de los miembros de ellas. ¿Qué sentirán ellos si me caso realmente con alguien? Me cuestionaría eso por siempre.

La segunda razón es que incluso si me casara y tuviera hijos reales, me da miedo pensar que los pueda sentir como una familia de alquiler más. Al final todo se mezclaría.

El negocio por sobre los sentimientos

Cuando estás en medio de la jornada, compartiendo con la familia, con los niños, mi comportamiento es el del amor profundo hacia a ellos. Desde el corazón. Sin embargo, el cambio de sentimientos es muy importante. Tengo que parar cuando llegue el momento.

Cuando llega la hora hay que crear algunas excusas para despedirse. “Tengo que irme a trabajar” o “tengo que irme a casa” en el contexto de padres separados.

No es fácil convencer a los niños, “¿Por qué se va a casa?”, piensan. Te hace sentir muy triste cuando ves a un niño llorando. Ese momento es el más difícil.

Nuestro rol es actuar como una familia ideal, pero no puedo fingir el sentimiento de amor.

Getty Images Hay que saber cuándo separar la realidad de la ficción.

Algunos clientes confían en ello, en que mis sentimientos reales sean los que se impongan. Pero yo no puedo responder a ellos y debo tener el coraje para contárselo. Al mismo tiempo, dejar en claro que esto es un negocio y cuesta dinero. Son 20 mil yenes por cuatro horas (US$180), más transporte y comidas. No es barato para una madre soltera.

Si son dos, tres o más veces, al final es costoso. Algunas personas están endeudadas. También hay personas que te siguen cuando te vas. Eso es realmente un problema.

Cuando comencé en esto no tenía experiencia y hubo momentos en que no sabía separar mis sentimientos, pero ahora no los hay. Cuando estoy trabajando, hago mi mejor esfuerzo posible. Sin embargo, cuando llegue la hora, sin dejar de hacer mi personaje, de alguna manera me iré a tiempo.

Sin sexo

No se puede besar o tener relaciones sexuales. Todo lo que puedes hacer es tomar las manos. Hay alrededor de 30 tipos de nuestros servicios, pero todos tienen manuales, entonces ese manual se revisa diariamente para que el cliente sienta que el rol del personaje que está contratando se cumple a cabalidad.

Por supuesto que somos seres humanos, y nuestros sentimientos pueden cambiar. Alguna vez quise besar a una esposa, pero no lo hic e. Tengo suficiente autocontrol porque hay varias regulaciones y están claras desde un comienzo. Aunque el cliente insista.

BBC Yuichi Ishii instruye a sus empleados sobre las reglas del negocio.

Cuándo es revelada la verdad

¿Deberíamos decirles la verdad cuando se convierten en adultos o miembros de la sociedad?

Yo creo que sí. Una de mis hijas, a la que conocí cuando estaba en cuarto grado, ahora tiene 20 años y en el fondo de su corazón sigue creyendo que yo soy su padre. Lo ha pensado por 10 años.

Es difícil porque en algún momento los clientes deben decirle la verdad a sus hijos, pero yo no puedo decidir eso. Yo quiero ofrecer felicidad a cambio de mi trabajo, por eso creé esta empresa, pero si la verdad se oculta por mucho tiempo, de alguna manera me veré afectado.

Con el tiempo la historia se va haciendo más grande y luego es muy difícil detenerla.

Soledad en la sociedad japonesa

Getty Images Yuichi Ishii dice que hay una necesidad de compañía en la sociedad japonesa.

Los japoneses tienen un buen sentido de hospitalidad y es una cultura que respeta y valora al otro. Lo malo es que estamos demasiado preocupados de las sanciones morales o de lo que digan los demás. Nos cuesta ser como queremos ser o expresarnos en la manera que queremos.

Visto de esa manera, siento que el servicio de nuestra compañía es una necesidad.

La antigua familia japonesa era numerosa. Ahora, la tasa de natalidad está en declive y ha cambiado incluso la forma de comunicación. El número de conversaciones está disminuyendo.

Sin duda sería mejor que nuestra sociedad no necesitara este servicio, pero por ahora no es así.

Vivimos tiempos en que es necesario completar la sociedad actual con el alquiler.

Claro que mis raíces están en mi familia real, nadie nace solo. Sin embargo, creo que las conexiones de sangre no lo son todo. Nosotros realmente podemos jugar el rol de padre en una familia, sin una conexión de sangre real. Nuestro eslogan es “La alegría por encima de lo real”.

BBC Family Romance tomó el nombre de un ensayo psicológico de Sigmund Freud titulado “La novela familiar de los neuróticos”.

Me siento satisfecho

Cuando alquilas a alguien, es porque de alguna manera no puedes acceder a esa relación por ti mismo.

Por supuesto que tenemos que enfrentar muchas críticas, de que es un engaño o que no decimos la verdad, etc. Sin embargo, independiente de lo que diga el resto, siempre que haya alguien que me necesite, yo continuaré haciéndolo.

Cuando las necesidades de los clientes pueden resolverse, estoy satisfecho desde el fondo de mi corazón. Creo que es bueno que existamos y creo que es bueno haber creado esta empresa.

