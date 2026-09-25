Jalen Brunson quedó listo para jugar con Knicks tras cirugía de la muñeca izquierda

Jalen Brunson confirmó que se ha recuperado de la cirugía en la muñeca izquierda a la que se sometió hace dos meses y que estará listo para el inicio de la temporada de la NBA con los New York Knicks.

“Como ustedes saben, me operaron esta temporada baja”, dijo Brunson el jueves por la noche durante una grabación en vivo de su podcast “Roommates Show”. “Sólo quiero decirles que estoy completamente absuelto para jugar”.

El anuncio provocó una ovación del público en vivo y cánticos de “MVP” para el actual MVP de las Finales de la NBA.

Knicks star Jalen Brunson confirms he’s fully cleared following offseason surgery ?



New York opens its season vs. the 76ers on October 20th ? pic.twitter.com/wkGWzQmMJK — Yahoo Sports (@YahooSports) September 25, 2026

Listo para la actividad con Knicks

Brunson había jugado a pesar de la lesión durante la carrera por el título de los Knicks antes de la cirugía de julio, lo que no se esperaba que afectara su disponibilidad para la próxima temporada.

Brunson promedió 32.6 puntos, 4.6 asistencias, 4.2 rebotes y 2.0 robos en cinco partidos durante las Finales cuando los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs para ganar su primer campeonato en 53 años.

El base estrella de los New York Knicks, promedió 26.0 puntos y 6.8 asistencias durante la temporada regular.

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