Vicegobernador de Nueva Jersey renuncia tras investigación por acoso sexual y faltas éticas

El vicegobernador demócrata de Nueva Jersey, Dale Caldwell, renunció este viernes después de que la gobernadora Mikie Sherrill le exigiera abandonar el cargo tras una investigación que determinó que incurrió en conductas inapropiadas con mujeres y violaciones de las normas éticas estatales.

La salida se produce menos de nueve meses después de que Caldwell y Sherrill asumieran sus cargos y en un momento especialmente delicado para la administración, a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Sherrill, también demócrata, había dado a Caldwell hasta este viernes para presentar su renuncia. La gobernadora anunció posteriormente que había aceptado su dimisión y afirmó que la decisión permitirá a su administración concentrarse en sus responsabilidades de gobierno.

La investigación, realizada por el bufete Lowenstein Sandler a solicitud de la gobernadora, concluyó que Caldwell incurrió en varias infracciones de las políticas estatales. El informe fue publicado el jueves, un día después de que Sherrill exigiera su salida.

“Todos los funcionarios públicos deben cumplir con los más altos estándares éticos”, afirmó Sherrill este viernes. La gobernadora agregó que las conclusiones del informe documentaban violaciones “serias y repetidas”, incluida una acusación de acoso sexual que fue considerada sustentada por la investigación.

La agencia reportó que el informe señala que Caldwell, de 66 años, hizo comentarios sexuales inapropiados hacia mujeres, intentó influir en el ascenso de una empleada estatal con la que mantenía una relación sentimental y llevó invitados personales a eventos con entradas pagadas sin cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ética.

Uno de los episodios descritos en el documento ocurrió cuando Caldwell habría intentado cortejar a una amiga de una empleada. Tras ser rechazado, de acuerdo con el informe, hizo un comentario de carácter sexual sobre las preferencias de las mujeres jóvenes.

El abogado de Caldwell, Thomas Calcagni, negó que su cliente hubiera pronunciado esa frase y sostuvo que la investigación fue cuestionable. También reconoció que Caldwell había recomendado a la empleada para un ascenso, aunque negó que hubiera ordenado a alguien promoverla.

En un comunicado divulgado el viernes, Caldwell dijo que su renuncia no debía interpretarse como una aceptación de las conclusiones de la investigación. Añadió que el escándalo había perjudicado su reputación y que estaba evaluando, junto con sus abogados, posibles acciones legales para cuestionar el informe.

En Nueva Jersey, el gobernador no tiene facultad para destituir directamente al vicegobernador, debido a que ambos cargos son elegidos por separado. Si Caldwell hubiera rechazado renunciar, la Legislatura estatal podía iniciar un proceso de juicio político para intentar removerlo.

La senadora estatal Kristin Corrado cuestionó que Sherrill hubiera permitido que Caldwell ejerciera como gobernador interino durante sus ausencias mientras su comportamiento era investigado.

Caldwell ocupaba además el cargo de secretario de Estado de Nueva Jersey, función que incluye responsabilidades sobre la administración electoral. Su salida ocurre aproximadamente seis semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que estarán en juego escaños del Congreso federal.

Sherrill anunció que Shirley Emehelu, hasta ahora contralora interina, asumirá como secretaria de Estado interina para garantizar la continuidad de la administración electoral. Mientras no sea designado un nuevo vicegobernador, el presidente del Senado estatal, Nicholas Scutari, asumirá como gobernador interino cuando Sherrill no pueda ejercer sus funciones.

Pastor metodista y expresidente de Centenary University, Caldwell asumió en enero junto con la gobernadora. En mayo se presentó una denuncia anónima relacionada con su comportamiento hacia mujeres, lo que llevó a iniciar la investigación.

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