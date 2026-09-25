Maribel Guardia emite demanda legal contra Imelda Tuñón por el caso de Julián Figueroa

El equipo legal de Maribel Guardia confirmó en el programa “En Casa con Telemundo” que la cantante y actriz emitió una demanda legal en contra de Imelda Tuñón, su exnuera, tras el caso del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

Aunque no asistió a la Fiscalía de Ciudad de México, su abogado asegura que Guardia ya habría firmado la denuncia, para que este caso llegue a últimas instancias. La acusación legal se realizó por tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio, según lo declarado en el programa Hoy Día.

Imelda Tuñón habría confesado que automedicó a Julián Figueroa

Recientemente, Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia y expareja de Julián Figueroa, confesó en el podcast Mesa Cero que automedicaba a Julián para ayudarlo con sus problemas para dormir, lo que desencadenó mucha polémica y especulaciones.

Imelda asegura que, ante los problemas de Julián para poder dormir, ella asistía a su psiquiatra, decía los malestares que tenía su entonces pareja Julián, le daban el medicamento correspondiente e Imelda se lo daba a Julián.

“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué’, y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”, indicó Imelda.

¿De qué falleció Julián Figueroa?

Julián Figueroa falleció en el 2023 producto de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, lo que levantó algunas sospechas al momento, las cuales se elevaron nuevamente tres años después, tras las recientes declaraciones de Tuñón.

La disputa legal entre las familias también involucra al hijo de Imelda y Julián, José Julián Figueroa Tuñón. En el 2025, Maribel presentó una denuncia para tratar de obtener la disputa de José Julián y la tensión sigue creciendo entre Guardia y Tuñón con los nuevos acontecimientos, que se dieron a conocer.

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