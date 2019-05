AMLO abre la puerta para que “El Mencho” y el CJNG recluten gente lista para matar

El grupo criminal aprovecha la política de austeridad en México para hacerse de nuevos integrantes

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos“, ofrece $835 dólares (16 mil pesos mexicanos) mensuales a expolicías federales a quien les dice: “Ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí sí te pagamos”. Aprovechando así la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo afirmó uno de los periodistas mexicanos más destacados, Raymundo Riva Palacio quien en su columna “Día de campo para el cártel“, señala que lo mismo ofrece a sus reclutas sin experiencia alguna, por lo que los federales se vuelven un objetivo para agrandar sus temidas filas.

Señala que en los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, que tiene las siglas “CJNG”, donde aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos el CJNG, invita a todos los ex policías federales que fueron despedidos injustificadamente, a unirse con nosotros ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”, (sic).

El comunicador asegura que el mensaje, ha sido verificado por el modus operandi de la organización criminal.

De igual manera identifica al comandante Isidro Lara alias “El M-1”, uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el Estado de México.

Señala que el CJNG al parecer se aprovecha de los vacíos que existen actualmente en la estrategia de seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes organizaciones criminales.

De igual manera reporta que hasta febrero pasado, se estimaba que entre tres mil y cinco mil policías federales –de una fuerza de 37 mil– iniciaron los trámites para darse de baja de la corporación ante la política de austeridad del gobierno de AMLO y la cancelación de prestaciones como el seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo con lo que se podría repetir el fenómeno que se vivió hace casi 20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar militares de las fuerzas especiales que ganaban siete mil pesos al mes, y que fue el origen de Los Zetas.