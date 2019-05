Buscan usar ‘lección aprendida’ con fiasco de Amazon en proyectos futuros

Presentan una plataforma para hacer una mejor evaluación cuando se planeen otros desarrollos económicos en Nueva York

El acuerdo que se había logrado para que la compañía Amazon abriera su segunda sede en Long Island City, Queens, terminó siendo uno de los fiascos más grandes que se recuerde en la Gran Manzana, y ahora activistas y funcionarios electos quieren usar esa ‘lección aprendida’ para cuando se planeen otros desarrollos económicos en Nueva York, y no cometer los mismos errores.

La coalición ‘Neighbors Beyond Amazon’ (Vecinos más allá de Amazon) presentó este lunes en Albany la fase uno de una plataforma que tienen como objetivo evitar que vuelva a ocurrir el llamado ‘HQ2 fiasco’, y contempla la celebración de audiencias públicas con activistas y líderes comunitarios en todo Nueva York, así como consultar con expertos en desarrollo económico en todo el país para diseñar los primeros pasos clave para revisar el enfoque de desarrollo económico del estado.

Deborah Axt, co-directora ejecutiva adjunta de Make the Road New York, indicó que “hemos profundizado en las debilidades del enfoque de desarrollo económico de nuestro estado para identificar los cambios clave que debemos hacer para asegurarnos de que no revivamos el desastre de HQ2 una y otra vez”.

Tras hacer el anuncio sobre la plataforma, líderes comunitarios se reunieron con varios legisladores. Y aunque la presentación estuvo a cargo de los grupos que lideraron la lucha para bloquear el acuerdo propuesto de Amazon HQ2, los organizadores indicaron que este esfuerzo promete unir tanto las fuerzas pro-HQ2 como anti-HQ2.

Maritza Silva, directora Ejecutiva de ALIGN, dijo que ya sea que esté a favor o en contra de HQ2 de Amazon, “todos podemos estar de acuerdo en que el fracaso de HQ2 expuso problemas horribles con la forma en que el estado de Nueva York se involucra en el desarrollo económico. La plataforma lanzada hoy ofrece los pasos críticos que debemos tomar para transformar nuestro desarrollo económico. Solo debemos invertir en proyectos que cumplan con los estándares de nuestras comunidades locales, incluido el respeto del derecho de todos los trabajadores a sindicalizarse”.

Esta nueva hoja de ruta incluye los primeros pasos clave para garantizar que la política de desarrollo económico esté creando buenos empleos y vecindarios prósperos para los neoyorquinos en todo el estado.

Como próximo paso, el líder adjunto de la mayoría en el Senado, Mike Gianaris, anunció planes para introducir una legislación que requiera, por primera vez, una “evaluación de impacto social” completa antes de la aprobación de los principales proyectos de desarrollo económico. Esta legislación está diseñada para abordar las preocupaciones sobre el desplazamiento y la sobrecarga de la infraestructura y los recursos públicos, que desempeñaron un papel importante en la indignación sobre el acuerdo propuesto de Amazon HQ2.

La plataforma “Más allá de Amazon”: