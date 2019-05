Schwarzenegger ayuda a abuelita de 102 años a punto de ser desalojada de su hogar y se vuelve viral

Arnold Schwarzenegger se convirtió este lunes en tendencia en las redes sociales al ofrecer ayuda a una ancianita de 102 años.

El actor de “Terminator” ofreció ayudar a una anciana de California a quien le dieron 90 días para abandonar la casa en la que ha vivido durante los últimos 30 años.

“Thelma ha sido una querida amiga durante mucho tiempo. Imagínese hacer esto a una mujer de 102 años que le devolvió a la comunidad toda su vida”, escribió en Twitter el exgobernador de California entre 2003 y 2011, al referirse a la situación de Thelma Smith y cuyo mensaje disparó las respuestas y los “likes” en la cuenta del intérprete de “Terminator”.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, I’ll be reaching out to help. Landlords, you’ll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I

— Arnold (@Schwarzenegger) May 24, 2019