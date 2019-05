Celebrarán el evento “Outdoors for Autism” en El Bronx

Aunque hay un número cada vez mayor de programas en toda la ciudad de Nueva York dirigidos a niños con autismo, no hay suficientes para satisfacer la necesidad de 1 de cada 59 menores diagnosticados cada año con esta condición.

Es por ello que INCLUDEnyc realiza anualmente Outdoors for Autism, una tarde de diversión e interacción para los niños en el espectro del autismo y que reúne a las familias alrededor de actividades recreativas en un ambiente acogedor. Este año, el evento se llevará a cabo el sábado 1 de junio en el Mullaly Park.

Este evento gratuito, diseñado para niños con esa condición, incluye actividades sencillas, así como un área de descanso para aquellos que lo necesitan o que pueden estar experimentando una sobrecarga sensorial. Muchos padres sienten el estrés de las salidas y actividades públicas debido a la falta de comprensión del público sobre el autismo y los comportamientos relacionados. Las actividades incluirán enseñanza de habilidades de fútbol, fabricación de mosaicos, pintura de caras y más.

“INCLUDEnyc es un proveedor líder de la Iniciativa de Concientización sobre el Autismo del Concejo Municipal y estoy orgullosa de darle mi apoyo a este esfuerzo”, dijo la concejal Diana Ayala, presidenta del comité de Salud Mental, Discapacidades y Adicciones de ese estamento legislativo. “Outdoors for Autism es una gran oportunidad para que los niños en el espectro del autismo disfruten de una tarde llena de diversión en un ambiente seguro e inclusivo. Muchas salidas públicas no son accesibles para niños con discapacidades, por lo que es tan importante ofrecer eventos como este”.

Este año, en su tercera edición de Outdoors for Autism, INCLUDEnyc se ha asociado con el Museo de Arte del Bronx, Extreme Kids and Crew, KEEN New York y el New York Red Bulls Freestyle Crew para este evento.

INCLUDEnyc es una organización sin fines de lucro de 36 años que ofrece capacitación, información y orientación a jóvenes con discapacidades y sus familias mientras navegan por servicios de educación especial y servicios relacionados con la discapacidad.

La organización ofrece talleres y ayuda individualizada en su Línea de Ayuda para jóvenes con algún tipo de discapacidad y sus familias. El año pasado, el 45% de las personas identificó el autismo como la razón para asistir a un taller de INCLUDEnyc. La organización también respondió a casi 800 solicitudes de la línea de ayuda relacionadas con esta condición.

Si está interesado en asistir, regístrese en http://www.includenyc.org/content/outdoors_for_autism.

Más detalles

Cuándo: 1 de junio

Hora: 11 a.m. a 2:30 p.m.

Dónde: Mullaly Park, 164th Street entre River Avenue y Jerome Avenue, El Bronx.

Se anima a los jóvenes con discapacidades y sus familias a llamar a la Línea de Ayuda en español al 212-677-4668, que está abierta de lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m.. Obtenga más información en http://www.incluyenyc.org.