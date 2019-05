La cantante Karina habló sobre el cambio de sexo de su hijo: “Viene algo irreversible”

View this post on Instagram

Estoy aquí, donde nació mi fe, con los protagonistas del amor más grande de mi vida , el sentido y el sino de mi existencia, el único centro de todo , estoy conmigo y con D-os…… despidiéndome de algunas etapas difíciles y pidiendo con fuerza la Fuerza que necesito para continuar , cerrando ciclos ,pidiendo con el corazón abierto por los míos y por mi, agradeciendo profundamente la oportunidad divina de seguir compartiendo el don que me dio el Creador y con el que he podido regalar ilusión , crear trabajo para miles y miles y también vivir de el. Enjuagándome el alma de tanto duelo y convirtiendo todo el dolor en fuerza transformadora . “Aquí estoy otra vez…..” Como dice mi canción ….. y otra vez y otra vez y por siempre ….. #Jerusalem #paz #familia #lettingGO #viajealcentrodemi #Venezuelaenmimente #Hijos #Perdon #espiritualidad #vienendiasdegloria #alegria #AMOR