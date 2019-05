Lili Estefan estalla en el Gordo y la Flaca contra Tania Ruíz, la novia de Peña Nieto, y la llama “descarada”

Entre risas la "flaca de Univision" reacciona ante el noviazgo del ex presidente de México

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol

La conductora de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, suele ser una mujer polémica a la hora de brindar sus opiniones en el programa. Y esta vez Tania Ruíz se llevó una pequeña descarga de parte de la “flaca” de Univision.

La conductora llamó a la novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, “descarada“.

“Para mi siempre va a ser una descarada“, dijo Lili Estefan. “No, es la novia de Enrique Peña Nieto. No, no Lili, es la novia de Peña Nieto“, le respondió Raúl de Molina.

Los conductores estaban reaccionado a la fotografía que compartió Tania Ruíz en sus redes sociales en donde expresó el siguiente mensaje sobre su amor por el ex mandatario del país azteca: “A mi la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi! Fue la que despertaste en mí!“.