Abren taller gratuito para que hispanos en Nueva York apliquen por la ciudadanía ante USCIS

El mejor momento para aplicar por la naturalización es cuando un inmigrante ya cumplió con sus tres o cinco años de Residencia Permanente reglamentarios, pero si una persona tiene dudas sobre el proceso, Servicios Católicos de Migración y Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés) abren un nuevo taller para ofrecer orientación.

El 22 de junio, ambas organizaciones, con apoyo de abogados “pro bono” y decenas de voluntarios, ayudarán a inmigrantes que quieran saber si su caso está listo para acudir ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a presentar el Formulario N-400 para naturalizarse.

El taller será en LaGuardia Community College en Queens, en Long Island City, pero los interesados deberán llamar primero al 212-225-4400, para responder un cuestionario previo y, de este modo, conocer si su caso es viable. De sumar todos los requisitos se programará una cita con el abogado que llenará el formulario junto con el inmigrante.

En estos talleres, los asistentes cuyos casos no representan complicaciones recibirán el formulario cumplimentado en un sobre, listo para enviarlo a las oficinas de USCIS.

Los principales obstáculos

La entrevista vía telefónica permitirá a los expertos determinar si un inmigrante es viable para aplicar por la ciudadanía, ya que se cuestiona sobre su historial de vida en los Estados Unidos. Es importante NO MENTIR, ya que será la única manera de evaluar el caso.

Los cuestionamientos son confidenciales e incluyen preguntas sobre el pasado criminal de una persona, además si ha mentido alguna vez para obtener beneficios migratorios, lo que podría complicar el proceso.

Los expertos piden a los interesados revelar récord criminal limpio o si enfrentaron algún problema ante cortes, a fin de orientarlos adecuadamente.

Algunos de los conflictos comunes en cualquier ciudad son las multas viales o problemas con caseros, los cuales no deberían representar un problema para los inmigrantes cuando presentan su solicitud de naturalización, indica a pregunta expresa Chloe Moore, coordinadora de Naturalización de CMS.

La especialista también señaló que los inmigrantes podrían tener problemas al no hablar inglés o no tener suficientes recursos para cubrir el costo del proceso.

El taller también orienta cómo aplicar por la exención de pago de $725 dólares: $640 para la solicitud y $85 dólares para la fotografía y huellas dactilares.

A tomar en cuenta