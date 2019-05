Cinco semanas para respirar arte en el Alto Manhattan

La más reciente edición del Paseo de las Artes, que abarca las áreas de Harlem, el Alto Manhattan e Inwood, ofrecerá más de 300 actividades entre las que incluyen pintura, escultura, danza, música, teatro y cine

La comunidad del Alto Manhattan respirará arte en sus más diversas manifestaciones a través de la edición número 17 del tradicional Uptown Arts Stroll. El evento, que se extenderá por cinco semanas, promete llenar de inspiración los parques, espacios abiertos e instituciones de toda el área.

Joanna Castro, directora de la Alianza de las Artes del Norte de Manhattan (NoMaa), institución que organiza el festival, adelanta que el programa, que ya esta en marcha, brindará más de 300 actividades entre las que incluyen pintura, escultura, danza, música, teatro y cine, entre otras disciplinas.

“El Paseo de las Artes trae actividades para todos, no habrá excusas para no ir, porque el programa es extenso y gran parte de los eventos son gratuitos. Todo el mes de junio estará lleno de actividades que partirán desde el lado Oeste de la calle 135 (en Harlem) y que se extenderá hasta la calle 220”, comenta.

Esta edición del Uptown Arts Stroll honra la labor de diversas instituciones y artistas locales. Castro explica que la entrega celebra la labor de Mino Lora, directora artística fundadora de People’s Theatre Project, institución que celebra 10 años de labor, a Obrien Luna, cantautor local y al Dance Theatre of Harlem, que cumple 50 años.

Castro resalta, además, que entre los homenajeados figura Hike The Heights, un programa que combina el arte y actividad física y que arriba a los 15 años de labor. La lista de galardonados se completa con la compañía de entretenimiento Warner Bros., que durante este verano comenzará el rodaje de la película ‘In The Heights’.

“Estamos felices por el anuncio del rodaje de la cinta y hemos decidido reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Warner Bros., por integrarse a la comunidad y por promocionar nuestros espacios en el Alto Manhattan”, agrega.

Al hablar de la misión del Uptown Arts Stroll y del rol que ha ejercido el festival en la comunidad por cerca de dos décadas, Castro explica que la muestra en la que se podrá disfrutar además de comedia, fotografía y lecturas dramatizadas, tiene como principal objetivo la representación de los artistas locales dentro de un ambiente de unidad.

“El Paseo de las Artes mantiene hasta la fecha su discurso inicial: no hace falta ir a otras partes de la ciudad en busca de arte y talento todo está aquí en nuestro barrio. Animamos a personas de otros condados a venir a la comunidad a apreciar la riqueza cultural de nuestra gente y sobre todo la fuente inagotable de arte que caracteriza a nuestros artistas”, agrega.

De igual manera, explica que a través de la evolución del festival es posible distinguir la transformación de los trabajos que se presentan cada año y la manera innovadora en la que los artistas, emergentes y experimentados, se expresan.

“El reto para nosotros como organización sigue siendo lograr que otros espacios se integren al circuito y que abran las puertas de sus instituciones a esta celebración. Queremos seguir expandiéndonos con el Paseo de las Artes, esa es nuestra mayor ambición. Hay demasiadas barreras a nivel político, por eso buscamos seguir derribando muros para seguir promoviendo un sentido de unidad a través de las artes”, concluye.

La clausura del Paseo de las Artes será el jueves 27 de junio, a las 6 p.m., en el Harlem School of the Arts, ubicado en el 645 Saint Nicholas Avenue. El cierre del evento contará con la presentación en escena de Obrien Luna, DJ LiKWUiD y estudiantes del Harlem School of the Arts.

Estudios abiertos

Los días 8 y el 15 de junio, en horario de 1 p.m., a 6 de la tarde será posible conocer a los artistas participantes en el Uptown Arts Stroll, hurgar en su proceso creativo y adquirir sus obras. Los creativos abrirán durante esos días las puertas de sus espacios de trabajo.

Fiesta durante el día más largo del año

Como parte de la agenda del Paseo de las Artes, el 21 de junio se realizará el ‘ArtStrollstice’, que hace referencia al día más largo del año y al comienzo del verano. NoMaa, en colaboración con Make Music New York, anima a instituciones de toda la comunidad a brindar una programación musical durante este día, a fin llenar las calles del Alto Manhattan y de Inwood de música y arte visual.

En detalle

Qué: El Paseo de las Artes / Uptown Arts Stroll

Cuándo: Hasta el 30 de junio

Dónde: Desde el lado Oeste de la calle 135 (en Harlem) y hasta la calle 220.

Información: http://www.artstroll.com