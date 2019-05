El Barrio será la casa de Shakespeare durante tres semanas

Las obras del destacado escritor se presentan en El Barrio's Artspace PS109 215 de la mano de estudiantes y actores profesionales

El Foro Shakespeare, una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a las comunidades a través de la educación y el rendimiento, anuncia el Festival Shakespeare de El Barrio 2019.

Durante tres semanas, dicho festival presentará algunas de las obras más destacadas del escritor inglés a cargo de las actuaciones de actores profesionales así como de estudiantes de los diversos programas de dicha organización.

El festival, que tendrá como sede al Artspace PS109 de El Barrio, arranca este viernes 30 de mayo con el estreno de Othello[s], dirigido por la Directora Ejecutiva del Foro de Shakespeare, Sybille Bruun-Moss.

“El Foro de Shakespeare y el Artspace PS109 de El Barrio brindan un hogar artístico y literal para las generaciones actuales y futuras de actores”, dijo Tyler Moss, Director Artístico. “Este festival es una celebración de voces y de cómo podemos dar vida y verdad a las palabras”.

Tras las aclamadas producciones de Henry V en The Shakespeare Forum en 2016, Titus en 2017 y Lear en 2018, Othello[s] continúa el trabajo de la organización sobre cómo crear teatro relevante que refleje temas contemporáneos que impacten a las audiencias modernas.

Temáticamente, esta producción refleja cómo una amplia variedad de puntos de vista están causando divisiones familiares, políticas y emocionales contemporáneas.

“Ver a través de los ojos de los demás es difícil, requiere empatía, amabilidad y voluntad de equivocarse”, comenta Bruun-Moss. “Espero que la audiencia participe en un diálogo silencioso sobre las percepciones de la condición de víctimas, la maldad y el acto de ser un espectador “.

El Foro de Shakespeare dará la bienvenida además a otras compañías para compartir su trabajo con la comunidad de East Harlem. Shrunken Shakespeare, Nick Mayfield, Turn to Flesh Productions, EMIT Theatre y Hamlet Isn’t Dead ofrecerán actuaciones durante el festival.

Los estudiantes de secundaria del Centro de Ciencias y Matemáticas de Manhattan presentarán a Richard III, los alumnos de 6º grado de la PS 108 presentarán The Complete Works of William Shakespeare Abridged (revisado), el programa after school del Foro de Shakespeare presentará una variedad de escenas y monólogos de Hamlet, y los participantes del Foro de la Juventud del Foro de Shakespeare presentarán a Richard II.

Habrá además mesas redondas y discusiones , work shops, seminarios y talleres gratuitos.

En detalle:

Qué: El Barrio’s Shakespeare Festival

Dónde: El Barrio’s Artspace PS109 215- East 99th Street

Cuándo: del 30 de mayo al 15 de junio- Varios horarios

Boletos: $20 entradas generales- Gratis para menores de 18 años. Los shows de estudiantes son gratuitos en su mayoría.

Información: http://www.theshakespeareforum.org