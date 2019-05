La Migra captura migrantes que buscan la “green card” por matrimonio. Pero esta historia tiene final feliz

“Después de pasar 15 años juntos, tener un hogar y dos hijos preciosos, mi marido, Luis, y yo quisimos acabar con la incertidumbre. Porque, aunque había crecido en Rhode Island, me había casado con mi novio de la escuela y nunca había dejado el país, seguía siendo indocumentada”.

Así empezó la pesadilla de esta mujer hispana, Lilian Calderón, detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) cuando iba a casarse con su novio estadounidense, Luis Gordillo, para conseguir la residencia permanente. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su caso no es único: la Migra está cazando a los inmigrantes que quieren obtener la green card por matrimonio.

“Buscamos consejo legal”, explica Calderón, “y nos dijeron que, si nos casábamos, y mi marido y mi hijo eran estadounidenses, podría aplicar legalmente por una green card, así que eso hicimos”.

“Un año después”, continúa, “recibimos el aviso de acudir al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para validar nuestro matrimonio. Primero llamaron a Luis, y me alivió cuando salió minutos después sonriendo. Entonces fue mi turno: los oficiales mantuvieron una conversación ligera y ocurrente, incluso hablaron de football. ‘Todo parece válido, su matrimonio será aprobado’, dijeron, ‘pero antes hay dos oficiales que quieren hablar ahora con usted”.

“Así empezó mi pesadilla”, cuenta, “los oficiales me mostraron sus placas de ICE y me dijeron que iban a encarcelarme hasta que terminara el papeleo. Me esposaron y me metieron en una camioneta sin ventanas. ‘¿Qué está pasando, adónde voy?’, pregunté. Nadie me respondió”.

La llevaron a una prisión en Massachusetts: “Esa noche, mientras mis hijos lloraban por su mami, yo estaba en una celda con una mujer a la que habían separado de su familia tres meses antes. Ella intentó consolarme”.

Pasó casi cuatro semanas encarcelada, preguntándose si alguna vez podría ver de nuevo a sus hijos. El 13 de febrero de 2018, alguien la despertó golpeando en la puerta de su celda. “Vas a ser liberada por ICE”, le dijeron. Según cuenta, ella se hundió, pensando que iba a ser deportada. Calderón nació en Guatemala, pero sus padres la trajeron a Estados Unidos cuando sólo tenía tres años.

Más de un año después, 15 meses que ha pasado en el limbo, temerosa cada día de ser deportada y alejada de su familia, Calderón ha obtenido esta semana su green card. Viajó a Guatemala para una entrevista en el consulado (su primera vez en ese país desde que era bebé), y volvió el domingo para obtener al fin la residencia permanente.

“Ahora puede vivir segura con su marido e hijos sin miedo”, ha explicado ACLU.

Calderón, que entonces tenía 30 años, fue detenida el 17 de enero de 2018 en Rhode Island. Pero, según documentos a los que ha tenido acceso ACLU, USCIS y ICE se han coordinado en varios estados para deportar a los inmigrantes que se presenten a regularizar su estatus mediante matrimonio.

ACLU presentó una demanda judicial contra el Gobierno, en representación de 17 de estas personas, incluyendo a Calderón, avisando de que ICE ha asegurado que seguirá con estas prácticas “crueles y discriminatorias”.

Ahora, un juez federal ha extendido a toda Nueva Inglaterra la demanda contra las autoridades migratorias, lo que puede afectar a “cientos o miles” de parejas, según esta organización.

Lilian Calderon at a news conference this morning as a lawful permanent resident. This is a very happy ending to what started as a very sad story, but we can’t forget the many others who remain victims of ICE abuse. https://t.co/eWMj4PKqb7 pic.twitter.com/JS9bt8gs00

— ACLU of Rhode Island (@RIACLU) May 30, 2019