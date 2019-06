Banderas del Orgullo Gay son quemadas en bar de Harlem

Gobernador del estado aseguró que en Nueva York no hay espacio para le odio

Al menos dos banderas del Orgullo Gay fueron quemadas en las afueras de un bar de Harlem.

El incidente tuvo lugar en el establecimiento llamado Alibi Lounge ubicado en West 139th Street cercano a Adam Clayton Powell Jr Boulevard.

Las autoridades fueron alertadas del suceso alrededor de las 12:20 am del día viernes y se hicieron presentes en el lugar, momentos después el fuego fue extinguido, no se registran personas heridas por incidente, reporta New York Post.

En estos momentos la policía de Nueva York (NYPD) se encuentra investigando los hecho y no se ha dado con el responsable.

En relación a este caso, el gobernador de la entidad Andrew Cuomo ha dicho que se encuentra disgustado por el hecho en Harlem asegurado que: “No hay lugar para odio en Nueva York. Al contrario de dividir a los neoyorquinos, este despreciable acto solo fortalecerá nuestro compromiso con la tolerancia, igualdad y justicia para cada persona”.