Univision: Lo que no se contó del cambio del año

Aquel Septiembre 18 del 2013 me senté al lado de Patsy Loris sin sospechar que un día sería mi jefa. Ella era la VP de @uninoticias y yo la encargada de un show de entretenimiento. Recuerdo que en aquella charla dijo muchas frases que cruzaron de mi cerebro al corazón. Admirè su pasión y su valor. Tres años despuès publiquè #LaMujerdemisSueños y la incluí en el libro. Me contó que de niña quería ser astronauta y me regaló frases como: “Hay que enseñar siempre, porque todo lo que uno sabe lo debe compartir. Hay que devolver lo que otros te enseñaron. El miedo no ha sido nunca parte de mi equipaje. Sè firme y no digas sí cuando en realidad quieres decir que no. Y siempre toma una decisión cuando tengas que tomarla. Uno de los mejores consejos me lo dio mi papá: ‘Nunca te creas que llegaste a la cima. Si no has llegado siempre puedes seguir creciendo y mejorando’. Y yo le agrego a eso que la montaña puede tener muchas cimas. Determina donde quieres llegar. No importa si es a la mitad de la montaña. Esa es tu cima y por lo tanto tu logro”. Dos años despuès, Patsy se convirtió en mi jefa y me enseñó con su ejemplo todo lo que està impreso en el libro. Hoy fue su ùltimo día en @univision y estoy segura que su montaña tendrá muchas más cimas. Gracias Patsy, por enseñarnos con tu ejemplo lo que es ser una verdadera líder.