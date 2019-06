¿Cuánto dinero dejan gastar a “El Chapo” y qué puede comprar en la cárcel de Nueva York?

El líder del Cártel de Sinaloa tiene acceso a varios productos

NUEVA YORK – La presión de la defensa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera para que tenga mejores condiciones de encierro en el Centro Correccional Metropolitano (MCC, en inglés) ha revelado otros datos sobre cómo vive el mexicano en esa prisión ubicada en el Bajo Manhattan.

Una de las peticiones de los abogados del líder del Cártel de Sinaloa fue que le permitieran comprar más botellas de agua, al menos seis a la semana, según indica la solicitud enviada al juez Brian Cogan por la defensora Mariel Colón, quien como parte de las pruebas sumó la lista de precios y productos de la prisión.

En el documento se indica que los internos pueden gastar máximo $160 dólares cada dos semanas, además de advertirles que una vez comprado el producto no habrá devoluciones, así como tener prohibido comprar por otra persona.

“Los internos tienen estrictamente prohibido bajo cualquier circunstancia transferir cualquier propiedad a otro recluso”, indica el documento del MCC, que forma parte de la Oficina de Prisiones (BOP).

Una botella de agua, indica el documento de 2016, tiene un costo de $1.05 dólares, pero no se precisa el tamaño de la botella. Guzmán Loera buscaba comprar al menos seis a la semana, algo que supuestamente los fiscales federales no habían prohibido, pero la defensa acusa que su cliente no ha podido hacerlo. El juez Cogan pidió a los abogados del mexicano demostrar que hay un problema con la adquisición de bebidas.

Los internos pueden comprar diversos productos divididos en categorías, pero existen listas para cada área, por ejemplo la población general tendrá más opciones que la Zona 10 Sur, donde está internado Guzmán Loera.

Entre los 191 artículos para la población general hay libros, sobres y sellos postales, productos religiosos (de cualquier religión), crema de afeitar, rastrillos, cepillo de dientes, pasta dental, vitaminas, comida kosher (para los judíos) y hasta productos dietéticos, como edulcorantes bajos en calorías y polvos para preparar agua de sabores bajos en calorías.

También tienen acceso a medicamentos sin receta médica, como aspirinas, laxantes, antiestamínicos, pastillas contra el dolor están entre los 31 productos de ese tipo.

Además de los alimentos proporcionados por la MCC se pueden adquirir otro tipo de comida, incluidas sopas instantáneas, mayonesa, salsas, vegetales deshidratados, cereales, así como diversos tipos de sodas y café embotellado.

Para la zona donde se encuentra “El Chapo” —donde los abogados acusaron que las temperaturas son muy bajas— la lista se reduce a 70, pero están los de necesidades básicas de aseo, gel para afeitarse, desodorantes, pasta y cepillo para limpiar los dientes, jabón para cuerpo, desodorantes, shampoo, gel para el cabello; entre la comida hay nachos, cereal, nueces, chocolates, avena y otros cereales, pretzels, miel, café enlatado o en botella y café instantáneo, además de tarjetas de felicitacion.

Hay una tercera lista para las áreas de segregación o disciplinarias, donde la lista se reduce a 22.

La lista corresponde a 2016, pero no se precisa si hay una actualización anual o bienal, en concordancia con los precios en el mercado. Tampoco se indica el número de artículos de cada producto que se puede adquirir.

El mexicano su sentencia, marcada para el 25 de junio.