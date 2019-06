Ángela Ponce será reconocida por alzar la voz a favor de la comunidad LGBTIQ+

La Miss España dará un discurso sobre el respeto al recibir el premio ILKA en la gala Cielo de la Comisión Latina sobre el SIDA

A pesar de la presión que tenía encima, su sonrisa destacó al competir en Miss Universo, y con una expresion similar –de oreja a oreja– la española Ángela Ponce nos recibe en el Hotel Andaz, en el Bajo Manhattan. Es amable, sencilla, firme de convicciones, pero sabedora de las responsabilidades que adquirió al ser la primera mujer transgénero en competir a ese nivel, representar a su país y los sueños de millones de personas.

Ese esfuerzo ahora será reconocido con el premio ILKA por la Comisión Latina sobre SIDA en la gala Cielo, donde Ponce dará un discurso que, adelanta, no estará muy lejos la ruta que se ha marcado para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“Voy a seguir en mi línea de que el amor es amor, que más allá de cualquier cosa, que lo primero es el respeto”, expresa convencida de que no se ha equivocado de batalla, sin pedir “inclusión” o “tolerancia”, conceptos que le desagradan. “La palabra inclusión y la palabra tolerancia nunca fueron parte de mi discurso… porque a mí nadie me tiene que tolerar y nadie me tiene que incluir, a mí me tienen que respetar”.

Destacó la labor de la Comisión y agradece ser considerada parte de los esfuerzos para ayudar a personas que viven con VIH/Sida y a prevenir esta pandemia.

“Seguir promoviento eso, la educación, la educación por la diversidad, para prevenir (el padecimiento)”, expresó y celebró la labor del organismo presidido por Guillermo Chacón. “De que al final están trabajando por muchas personas, recaudar fondos, me hace sentir orgullosa estar en ese evento”.

El premio es en memoria de la actriz dominicana Ilka Tanya Payán, quien tras revelar en 1993 que era portadora del VIH, se convirtió en una de las principales activistas para toda la comunidad, atajó Roy Cosme, representante de la Comisión.

Ángela será galardonada, pero no estará sola, ya que la Miss Universo, Catriona Gray –a quien la española le tiene especial cariño– es la madrina del evento. Volverán a estar juntas después de competir en Tailandia en 2018.

“Necesitamos aliados para Diseñar un Mundo sin SIDA”, dijo Chacón en mayo, cuando presentó a Gray en un evento en Manhattan.

La filipina expresó sentirse honrada por ser parte de la organización de la gala Cielo y recordó los esfuerzos de Miss Universo para luchar contra el SIDA.

“Desde el 2006, la Organización Miss Universo ha estado al lado de la Comisión Latina sobre el SIDA para promover las campañas de concientización, prevención, la prueba de detección del VIH en población hispana/latinx…. Apoyare estos esfuerzos tan importantes”, expresó Gray aquel día.

En Estados Unidos, más de 254,000 latinos viven con VIH/SIDA, es decir 23% de todos los casos en el país, debido a ello –desde 1995– la Comisión ha ampliado sus servicios fuera de Nueva York a más de 40 estados y Puerto Rico.

La gala anual Cielo será en Cipriani Wall Street, al que acuden celebridades y líderes de la comunidad.