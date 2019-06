Avanzada de seguridad sin precedentes por el World Pride en NYC

El aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT, impulsa que el NYPD y la Alcaldía tomen medidas extraordinarias para prevenir estos delitos durante los eventos del Mes del Orgullo Gay

El hondureño José Miranda salió huyendo de su país hace 5 años. Para él ser gay, y además en una zona rural, era un riesgo para su vida. Sufrió rechazo, golpes y persecuciones por parte de la policía. Hoy caminando por la Gran Manzana, observa con asombro cómo las más recientes cifras oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), registran un aumento de los crímenes de odio en 64% en la ciudad, y de ellos un gran porcentaje son contra miembros de la comunidad LGBT.

El joven centroamericano, de 28 años y residente de Harlem, relata que siempre se ha sentido seguro en Nueva York pero le cuesta aceptar que “en esta ciudad de libertad, todavía podamos ser víctimas de agresiones por lo que somos. Yo sí me he sentido seguro aquí. Nunca he tenido ningún problema y yo soy gay evidente, se me nota. En Honduras viví en un miedo terrible, ocultando lo que era por miedo”.

Y es que las últimas estadísticas dadas a conocer esta semana, hay un renglón que salta a la vista de las autoridades: solamente en los primeros 5 meses de 2019 se han reportado 18 casos de agresiones a la comunidad LGBT, mientras que en todo el 2018 se cuantificaron 15 situaciones de violencia dirigidas a este colectivo.

La Uniformada especificó que aunque en lo que va del 2019 se ha dado una reducción del 6.8% de los hechos criminales en la Gran Manzana, las cifras de los crímenes de odio siguen en ascenso y apuntando a la comunidad LGBT, justamente cuando se celebra el Mes del Orgullo Gay, por lo que anunció que tomará medidas de seguridad especiales.

Méxima seguridad para World Pride

El comisionado de Policía James P. O’Neill presidió este jueves la primera reunión informativa sobre seguridad para los eventos del World Pride, que se realiza este mes en la Gran Manzana, lo cual implicará un esfuerzo especial para evitar hechos de violencia, que podrían ser predecibles en actividades en donde confluyen millones de personas.

“Como neoyorquinos, nos sentimos honrados de ser la primera ciudad de los Estados Unidos en recibir este evento mundial. Más de tres millones de personas de todo el mundo participarán en esta celebración de la diversidad. Es nuestro trabajo mantener a todos a salvo y asegurarnos de que todos se sientan seguros”, dijo el máximo jefe del NYPD.

Durante la sesión informativa de seguridad, el Comisionado de la Policía anunció el lanzamiento de ‘Lavender Alliance’, una ampliación del programa de prevención de actividades terroristas conocido como ‘Shield’, que se integrará con las organizaciones que brindan servicios a la comunidad LGBT.

“El programa NYPD Shield, es un plan de contraterrorismo, y líderes de la comunidad LGBTQ, dueños de negocios, proveedores de servicios y grupos de defensa, participarán en este programa”, explicó O’Neill.

Una realidad más “profunda”

Las cifras policiales dan cuenta de una tendencia, que para las organizaciones de defensa de los grupos LGBT es solo un número referencial de una realidad que es más “profunda”.

Richard Sáenz, estratega de conducta policial y penal de Lambda Legal, capítulo Nueva York, una coalición que trabaja por los derechos civiles de las personas LGBT, aseguró que “es importante señalar que estos son ataques reportados y es probable que exista una denuncia insuficiente de la violencia de odio. Estos últimos dos años han sido los más mortíferos para las personas LGBTQ en los Estados Unidos, incluida la epidemia de muertes de mujeres transgénero negras”.

Justamente en enero de 2019, la legislatura estatal aprobó la Ley de no discriminación por expresión de género (GENDA), un recurso legal que en Nueva York agregó identidad de género a las leyes estatales de derechos humanos y delitos de odio.

Hoy en Nueva York la comunidad LGBT es un grupo protegido legalmente. Se prohibió la discriminación en el empleo, la vivienda y las instalaciones públicas basadas en la identidad de género y se aplican penas mayores a los responsables por delitos motivados por prejuicios.

“Esta ley es un paso importante para combatir las injusticias de violencia, discriminación y hostigamiento que enfrentan las personas transgénero. Hemos encontrado en los estados, en donde existe legislación que aborda explícitamente la violencia homofóbica y transfóbica, muchas personas LGBT, especialmente de color, inmigrantes y personas transgénero, no se sienten cómodos interactuando con la policía, por temor a sufrir más discriminación y violencia”, explicó Sáenz.

El activista de Lambda agregó que “la violencia de odio contra las personas LGBTQ y nuestra comunidad, en general, no es nueva. Esto incluye quema de banderas de arcoíris, el acoso callejero contra las personas LGBTQ y los ataques mortales contra las mujeres transgénero negras”.

Más acciones de la Ciudad

El alcalde Bill de Blasio anunció que este verano abrirá la Oficina para la Prevención de Delitos de Odio (OPHC) y estará integrada en la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía.

La nueva oficina coordinará las respuestas a los delitos de odio en todas las agencias de la Ciudad, incluyendo el NYPD, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, el Departamento de Educación, el Departamento de Libertad Condicional, la Oficina del Alcalde de Asuntos de Inmigrantes y las Oficinas del Fiscal del Distrito, tomando un enfoque integral para prevenir los delitos de odio.

“Este nuevo despacho trabajará para erradicar el odio y hacer que nuestras calles sean más seguras, por lo que estamos avanzando en la línea de tiempo y abriendo la oficina meses antes de lo previsto. Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros neoyorquinos sean atacados por su raza, religión u orientación sexual”, dijo el mandatario local.

La Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio también apoyará la capacitación del Departamento de Policía de Nueva York, lanzará programas de apoyo para las víctimas, mejorará la coordinación en el reporte de crímenes de odio y trabajará con los grupos afectados para asegurar que las víctimas se presenten.”En la ciudad de Nueva York, celebramos y defendemos nuestras diferencias y rechazamos cualquier intento de odiar o dividir”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

“Al reunir la experiencia de las agencias de la Ciudad que trabajan todos los días para promover el bienestar de los neoyorquinos, la nueva Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio reforzará nuestro compromiso de mantener a la Ciudad de Nueva York como la ciudad grande más segura y justa para todos los residentes y visitantes”, dijo Elizabeth Glazer, Directora de la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía.

Reporte situaciones sospechosas