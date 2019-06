¡Desperado! Pablo Lyle se presenta en la Corte: Mira lo que pidió

Entra y entérate que contestó el juez

Aunque recién tiene cita en la Corte para julio, inesperadamente Pablo Lyle y sus abogados se presentaron este jueves, 6 de junio, ante el juez Alan Fine para pedirle, por favor, que lo deje viajar a México para trabajar, y hasta habría ofrecido firmar una orden de extradición, si fuera necesario, como voto de confianza.

Según Camilo Montoya, quien estuvo directo en la corte cubriéndolo para ‘Un Nuevo Día’, el show matutino de Telemundo, Lyle y sus abogados pidieron una sesión extraordinarias al juez Fine y allí se presentaron esta mañana.

En un acto casi desesperado, los abogados que representan al actor pidieron varias mociones entre ellas las siguientes:

-Que el actor pueda regresar a México a trabajar, pues necesita no solo pagar los gastos del caso, sino mantener a su familia.

-Solicitaron permiso para tener información de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció luego del lamentable altercado con el actor. Entre lo que solicitan es los datos de su seguro social, información de su trabajo, y poder entrevistar a las personas que lo han conocido.

¿Qué buscarían con esto?

La intención sería demostrar que el fallecido era en vida una persona violenta, que Pablo Lyle solo estaba disfrutando de un día de playa con su familia que terminó en tragedia por la provocación de Hernández.

-Permiso para ir salir de la prisión domiciliaria para ir a misa.

¿Qué respondió el juez ante estos pedidos?

-Volvió a rechazar el pedido de ir a México para trabajar y hasta le sugirió que buscara trabajo en Estados Unidos. Un hecho casi descartado ya que Lyle no tiene permiso legal o visa para trabajar aquí.

-Sí, ha ir a misa, y hasta se mostró sorprendido porque ese ítem está entre los únicos permisos para salir del arresto domiciliario.

-En cuanto a los datos del fallecido, será caso a estudiar.

¿Qué dijeron los abogados a la salida?

Que Pablo se encuentra muy deprimido por la situación, tanto por el fallecimiento de Hernández, como por estar con prisión domiciliaria y por no poder trabajar. Pero eso no es todo, su familia ya está de regreso a México por lo cual también se le suma la tristeza de estar lejos de los suyos a los que no puede ni mantener.

Recordemos que el actor mexicano protagonizó un altercado en la calle en Miami, con Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años, que falleció días después por el traumatismo que sufrió producto de una pelea en la que Lyle le dio una trompada, y cayó de tal manera que sufrió una fractura del cráneo que le provocó un sangrado.

El actor 32 años fue arrestado y dejado en libertad después de pagar una fianza de 5 mil dólares, pero con la muerte de Hernández, todo cambió, por lo cual su permiso de viaje se revocó. Tuvo que regresar, se le estableció arresto domiciliario, ser monitoreado a través de un grillete instalado en su tobillo y se cambió la carátula de ‘agresión’ a ‘homicidio involuntario’.