Con la cara fresca durante el verano

Luis Casco, embajador de Mary Kay, comparte algunos trucos para maquillarse en los días calurosos

Para algunas mujeres el verano es una de las épocas más temidas, en cuanto a la aplicación de maquillaje se refiere, ya que el calor y la humedad hacen que lucir bien todo el día sea todo un reto.

Sin embargo, existen algunos trucos que aplican los expertos para que el rostro mantenga un look fresco y no parezca que nos estamos derritiendo con todo y labial.

Luis Casco, el Embajador de Belleza Global de Mary Kay, respondió algunas preguntas que te ayudarán a enfrentar el calor este verano.

¿Puedes compartir algunos consejos básicos para maquillarse en los meses de calor?

Durante los cálidos veranos es muy importante protegerte la piel y asegurarte que los productos de maquillaje que uses te duren y no se corran. Lo mejor que puedes hacer con tu maquillaje en el verano es usarlo en capas de diferentes texturas, por ejemplo en los ojos empieza con una sombra en crema y encima añádele una sombra en polvo. (Mary Kay Cream Eye Color con Chromafusion eyeshadow).

En las pestañas usa una capa de una formula a prueba de agua encima de tu mascara favorita, en los labios un delineador primero y después un labial encima.

Esta también es la época del año en la cual debes usar una protección solar más fuerte, o sea que debes aumentar el SPF que usas o lo debes aplicar más. Ya que a veces estos productos hacen que tu piel se vea más clara, debes comparar tu base de maquillaje y asegurarte de que el tono no sea muy claro o muy oscuro. (TimeWise Matte 3D Foundation) Lo mismo se aplica al corrector ya que a veces el tono que usaste durante el invierno debe ser diferente al que usas en el verano.

Los polvos sellan los productos húmedos, así que aplica un poco más de polvos translucidos encima de tu base pare que no se borre. Otra opción es utilizar una base en polvo la cual te da cobertura y un acabado semi matte.

¿Cómo hacer para que el calor y la humedad no arruinen el maquillaje?

Este es el momento perfecto para usar primers y finishing sprays. Los primers (sean de ojos o de la piel) te ayudan a que el maquillaje no se mueva y que te dure durante los días húmedos. Los primers también te ayudan a disimular arrugas o texturas en la piel así que debes tomarte el tiempo para usarlos.

El finishing spray tiene muchos beneficios. Primeramente actúa como un sello para que tu maquillaje no se mueva y te dure más tiempo. El otro beneficio es que ayuda a que la piel se vea fresca y mas natural después de que uses base y polvos. Si se está en una humedad extrema, me gusta poner polvos translucidos (especialmente en las zona T ) y después aplicar un finishing spray en una forma “T” y después en una forma “X” para cubrir toda la cara. Lo dejo secar un minuto y repito el proceso.

También recomiendo no colocarse polvo sobre polvo durante el día, sino más bien utilizar blotting papers para quitar el brillo de la piel.

¿Cuáles son las tendencias de la temporada?

Esta temporada estamos viendo una piel iluminada pero solo en ciertos lugares. Lo mejor es utilizar un highlighter en las áreas donde quieras una refleccion natural (como arriba de las mejillas o en el puente de la nariz). Los labiales fuertes están super de moda y en tonos que normalmente pensamos son para usar en el invierno, como los rojos, morados o café oscuro.

En los ojos el cat-eye sigue como una gran tendencia con la diferencia de que no es solo negro sino que también se hace con otro color encima, estilo color blocking. La manera más fácil y real de usarlo es aplicando un delineador negro y después utilizar una sombra de color encima para darle un aspecto colorido pero no tan fuerte. En este instante puedes usar tonos verdes o azules, por ejemplo, pero al aplicarlos encima del delineador negro el look se ve como 3d, más moderno y no tan llamativo. (Mary Kay Gel Eyeliner con Chromafusion Eye Color en Emerald Noir )